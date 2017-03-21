Беллерин назвал интерес "Барселоны" "особенным"

Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин придал новый импульс слухам, сватающим его в "Барселону", заявив, что по-особенному польщен интересом своего бывшего клуба.

Когда в ноябре Беллерин заключил новый контракт на шесть с половиной лет, казалось, что это положит конец слухам насчет его будущего. Однако с тех пор "Арсенал" пережил немало потрясения и сейчас находится на пороге больших перемен.



Ожидается, что "Эмирейтс" по окончании сезона покинут Месут Озил и Алексис Санчес. За ними могут потянуться на выход и другие звезды, включая 22-летнего испанца, сделавшего намек на возможное возвращение в "Барсу".



"Приятно, когда тобой интересуются многие большие клубы, но когда одним из них является "Барселона", то это нечто особенное. Я не забываю, что "Барселона" — это дом, где я вырос, и я никогда не забуду свое пребывание там".



"Почему я ушел из "Барселоны"? Потому что мне казалось, что клуб не верит в меня. Я не чувствовал, что меня ценят, я ощущал разочарование", — сообщил Беллерин каталонскому изданию Sport.