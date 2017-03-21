Беллерин назвал интерес "Барселоны" "особенным"
Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин придал новый импульс слухам, сватающим его в "Барселону", заявив, что по-особенному польщен интересом своего бывшего клуба.
Когда в ноябре Беллерин заключил новый контракт на шесть с половиной лет, казалось, что это положит конец слухам насчет его будущего. Однако с тех пор "Арсенал" пережил немало потрясения и сейчас находится на пороге больших перемен.
Ожидается, что "Эмирейтс" по окончании сезона покинут Месут Озил и Алексис Санчес. За ними могут потянуться на выход и другие звезды, включая 22-летнего испанца, сделавшего намек на возможное возвращение в "Барсу".
"Приятно, когда тобой интересуются многие большие клубы, но когда одним из них является "Барселона", то это нечто особенное. Я не забываю, что "Барселона" — это дом, где я вырос, и я никогда не забуду свое пребывание там".
"Почему я ушел из "Барселоны"? Потому что мне казалось, что клуб не верит в меня. Я не чувствовал, что меня ценят, я ощущал разочарование", — сообщил Беллерин каталонскому изданию Sport.
21.03.2017 21:00
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Беллерин конечно должен просто боготворить Венгера, он в него поверил, он сделал из него взрослого футболиста. Да и Арсеналу необходимо его удержать по-любому.
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"Приятно, когда тобой интересуются многие большие клубы, но когда одним из них является "Барселона", то это нечто особенное. Я не забываю, что "Барселона" — это дом, где я вырос, и я никогда не забуду свое пребывание там".
"Почему я ушел из "Барселоны"? Потому что мне казалось, что клуб не верит в меня. Я не чувствовал, что меня ценят, я ощущал разочарование", — сообщил Беллерин каталонскому изданию Sport.
если это и правда его слова, в точности (что сомнительно) - в голове у него куча говна. "Дом, где я вырос". Ещё один, 6лять, Фабрегас. Где у футболистов преданность, благодарность в нынешнее время? Будут ли ещё такие великие игроки, как Джеррард или Тотти, которые всю карьеру провели в одном клубе?
Барса просто выкидывает рандомно своих воспитанников, впаривая им, что они им не нужны, а потом, когда воспитанник раскрывается в другом клубе - "Ой ты наш воспитанничек, мы были слепы и заметили твоего таланта"
Одни наёмники и прoститyтки в современном футболе.
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Правильно валить надо оттуда...
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