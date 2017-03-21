Куртуа не перейдет в "Реал" и хочет заключить новый контракт с "Челси"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что не представляет себя в "Реале" и хочет заключить новый контракт со своим клубом.

По слухам, приобретение звездного голкипера является приоритетом "Реала" на грядущее лето. Среди трансферных целей Королевского клуба называются Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", Уго Льорис из "Тоттенхэма" и как раз Куртуа.



Однако 24-летний бельгиец не заинтересован в возвращении в Испанию, где ранее в своей карьере он отыграл три сезона в аренде за "Атлетико". Тибо планирует продлить свой истекающий в 2019 году контракт, благодаря чему его зарплата вырастет примерно до 200 тысяч фунтов в неделю.



"Реал"? Я не представляю себя там, я представляю себя в "Челси". Я чувствую себя ключевым игроком команды".



"Я не представляю себя где-либо еще. Я не буду в "Реале" в следующем сезоне. У них очень требовательный клуб, но таким же является "Челси", клубы Манчестера и любой другой большой клуб в Европе".



"Я очень спокоен, потому что со своего первого года здесь я слышу подобные вещи. Здесь в "Челси" мы сражаемся за победу в лиге и за Кубок Англии, и я счастлив".



"У меня остается еще два года по моему контракту. В Лондоне у меня все складывается хорошо, и я счастлив. Хотел бы я заключить новый контракт? Определенно. Я очень счастлив в "Челси", и если они хотят, чтобы я остался, то отлично", — цитирует Куртуа The Telegraph.