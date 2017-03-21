Куртуа не перейдет в "Реал" и хочет заключить новый контракт с "Челси"

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что не представляет себя в "Реале" и хочет заключить новый контракт со своим клубом.

По слухам, приобретение звездного голкипера является приоритетом "Реала" на грядущее лето. Среди трансферных целей Королевского клуба называются Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", Уго Льорис из "Тоттенхэма" и как раз Куртуа.

Однако 24-летний бельгиец не заинтересован в возвращении в Испанию, где ранее в своей карьере он отыграл три сезона в аренде за "Атлетико". Тибо планирует продлить свой истекающий в 2019 году контракт, благодаря чему его зарплата вырастет примерно до 200 тысяч фунтов в неделю.

"Реал"? Я не представляю себя там, я представляю себя в "Челси". Я чувствую себя ключевым игроком команды".

"Я не представляю себя где-либо еще. Я не буду в "Реале" в следующем сезоне. У них очень требовательный клуб, но таким же является "Челси", клубы Манчестера и любой другой большой клуб в Европе".

"Я очень спокоен, потому что со своего первого года здесь я слышу подобные вещи. Здесь в "Челси" мы сражаемся за победу в лиге и за Кубок Англии, и я счастлив".

"У меня остается еще два года по моему контракту. В Лондоне у меня все складывается хорошо, и я счастлив. Хотел бы я заключить новый контракт? Определенно. Я очень счастлив в "Челси", и если они хотят, чтобы я остался, то отлично", — цитирует Куртуа The Telegraph.


Метки Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. wmrpkvhzeflbrmo 21.03.2017 20:37 # wmrpkvhzeflbrmo
    Желание на конец мая:

    1. отрыв Челси от всех других: а именно 16 очковый отрыв после 38 тура
    2. выигрыш Апл и КА
    3. еще 4 гола у Азара (разным соперникам)

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  2. slash-lfc 21.03.2017 20:37 # slash-lfc
    Маннингер > Куртоис

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  3. mancunia-planet 21.03.2017 20:34 # mancunia-planet
    да нахер он Реалу не сдался, они покупают лучших, пенсы такие пенсы синявые да безмозглые

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  4. wmrpkvhzeflbrmo 21.03.2017 20:31 # wmrpkvhzeflbrmo
    Еще бы Азара сохранить. Еще бы Фабрегаса тоже сохранить. И Пса в Китай за миллионов 100 продать

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  5. bluehonorcfc9 21.03.2017 20:30 # bluehonorcfc9
    Бистяра, на данный момент нет у него конкурентов на позиции голкипера.

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  6. reams 21.03.2017 20:22 # reams
    хех, этот нубас не нужен даже такому днищавому клубу как среал, лаоль

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  7. sancho232 21.03.2017 20:21 # sancho232
    Значит бай бай ДДХ

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  8. budun 21.03.2017 20:19 # budun
    Гимаева проводили в последний путь
    эх (

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  9. top4ik 21.03.2017 20:18 # top4ik
    21.03.2017 20:09 #
    eriksen23

    ну с таким кипером только хуи сосать будут.

    Источник: http://fapl.ru/posts/53847/?c=1#c6317537

    кто о чем, а подваврот все о своем..

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  10. thegodfather 21.03.2017 20:17 # thegodfather
    Прикиньте...2ая команда лиги в гостях выиграла лишь 6 матчей...во всех соревнованиях!!!!! Ору просто. Это наверное тот главный повод, почему шпоры в лч наз не нужны, тем более со следующего сезона ц них и ухл не будет.

    6 по ед во всех соревнованиях на выезде...это если считать и кубковые матчи с говнецом и лч с цск...ору бляяя,

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  11. top4ik 21.03.2017 20:16 # top4ik
    Лучший кипер апл. Красава.

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  12. budun 21.03.2017 20:15 # budun
    в игре ногами добавляет, норм

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  13. bergkamp-1886 21.03.2017 20:11 # bergkamp-1886
    теперь реалбарса лига не может конкурировать с грандами АПЛ. ..
    малацы Куртуоз. Азару тоже следует остаться....

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  14. ruslan19930611 21.03.2017 20:11 # ruslan19930611
    Топ 3 голкипров мира
    1. Ноейр
    2. Куртуа
    3.Де Хеа

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  15. j-silver 21.03.2017 20:10 # j-silver
    дехею значит забирают. скуму чемпик можно не начинать

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  16. eriksen23 21.03.2017 20:09 # eriksen23
    ну с таким кипером только хуи сосать будут.

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  17. myscore 21.03.2017 20:09 # myscore
    Значит ДеХею с повышением,заслужил

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  18. osivori 21.03.2017 20:05 # osivori
    что то носастый по другому запел

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  19. melwood-lfc 21.03.2017 20:04 # melwood-lfc
    Удачи и приятной игры!

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