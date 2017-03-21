Куртуа не перейдет в "Реал" и хочет заключить новый контракт с "Челси"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что не представляет себя в "Реале" и хочет заключить новый контракт со своим клубом.
По слухам, приобретение звездного голкипера является приоритетом "Реала" на грядущее лето. Среди трансферных целей Королевского клуба называются Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", Уго Льорис из "Тоттенхэма" и как раз Куртуа.
Однако 24-летний бельгиец не заинтересован в возвращении в Испанию, где ранее в своей карьере он отыграл три сезона в аренде за "Атлетико". Тибо планирует продлить свой истекающий в 2019 году контракт, благодаря чему его зарплата вырастет примерно до 200 тысяч фунтов в неделю.
"Реал"? Я не представляю себя там, я представляю себя в "Челси". Я чувствую себя ключевым игроком команды".
"Я не представляю себя где-либо еще. Я не буду в "Реале" в следующем сезоне. У них очень требовательный клуб, но таким же является "Челси", клубы Манчестера и любой другой большой клуб в Европе".
"Я очень спокоен, потому что со своего первого года здесь я слышу подобные вещи. Здесь в "Челси" мы сражаемся за победу в лиге и за Кубок Англии, и я счастлив".
"У меня остается еще два года по моему контракту. В Лондоне у меня все складывается хорошо, и я счастлив. Хотел бы я заключить новый контракт? Определенно. Я очень счастлив в "Челси", и если они хотят, чтобы я остался, то отлично", — цитирует Куртуа The Telegraph.
21.03.2017 20:00
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Последние комментарии:
Желание на конец мая:
1. отрыв Челси от всех других: а именно 16 очковый отрыв после 38 тура
2. выигрыш Апл и КА
3. еще 4 гола у Азара (разным соперникам)
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Маннингер > Куртоис
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да нахер он Реалу не сдался, они покупают лучших, пенсы такие пенсы синявые да безмозглые
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Еще бы Азара сохранить. Еще бы Фабрегаса тоже сохранить. И Пса в Китай за миллионов 100 продать
(ответить)
Бистяра, на данный момент нет у него конкурентов на позиции голкипера.
(ответить)
хех, этот нубас не нужен даже такому днищавому клубу как среал, лаоль
(ответить)
Значит бай бай ДДХ
(ответить)
Гимаева проводили в последний путь
эх (
(ответить)
21.03.2017 20:09 #
eriksen23
ну с таким кипером только хуи сосать будут.
Источник: http://fapl.ru/posts/53847/?c=1#c6317537
кто о чем, а подваврот все о своем..
(ответить)
Прикиньте...2ая команда лиги в гостях выиграла лишь 6 матчей...во всех соревнованиях!!!!! Ору просто. Это наверное тот главный повод, почему шпоры в лч наз не нужны, тем более со следующего сезона ц них и ухл не будет.
6 по ед во всех соревнованиях на выезде...это если считать и кубковые матчи с говнецом и лч с цск...ору бляяя,
(ответить)
Лучший кипер апл. Красава.
(ответить)
в игре ногами добавляет, норм
(ответить)
теперь реалбарса лига не может конкурировать с грандами АПЛ. ..
малацы Куртуоз. Азару тоже следует остаться....
(ответить)
Топ 3 голкипров мира
1. Ноейр
2. Куртуа
3.Де Хеа
(ответить)
дехею значит забирают. скуму чемпик можно не начинать
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ну с таким кипером только хуи сосать будут.
(ответить)
Значит ДеХею с повышением,заслужил
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что то носастый по другому запел
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Удачи и приятной игры!
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