Фил Джонс возвращается в "Юнайтед" с травмой

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс покинул расположение сборной Англии, получив травму на тренировке.

Товарищеская встреча с Германией в среду и отборочный матч ЧМ-2018 против Литвы четырьмя днями позже виделись хорошей возможностью для Джонса впервые с ноября 2015 сыграть за национальную команду.



Однако теперь Филу придется запастись терпением. Как сообщает The Guardian, на тренировке англичан 25-летний Джонс получил ушиб и теперь вместо Германии направляется назад в Манчестер.



Отметим, что другой центральный защитник англичан Гари Кэхилл пропускает воскресный матч против Литвы на "Уэмбли" по причине дисквалификации, однако пока Саутгейт решил никого дополнительно не вызывать на место отсутствующих игроков.



Главному тренеру "Юнайтед" Жозе Моуриньо остается надеяться, что его подопечный успеет восстановиться к следующему матчу — против "Вест Бромвича" 1 апреля.