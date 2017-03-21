Венгеру не поступало предложение от ПСЖ

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию о том, что ПСЖ предложил ему контракт.

Как известно, сейчас у 67-летнего француза остается немногим более двух месяцев от действующего соглашения с "канонирами", и эта неопределенность подогревает слухи о возможном уходе Арсена с "Эмирейтс".



На текущей неделе во французской прессе появилась информация, что владельцы ПСЖ, недовольные своим тренером Унаи Эмери, предложили Венгеру контракт на два года.



Однако в интервью BeIN Sport Асен опроверг эту информацию, использовав ставшую знаменитой фразу президента США Дональда Трампа "fake news" (фальшивые новости).



"Это ложные слухи. Это именно то, что называют "фальшивыми новостями". Я официально это опровергаю, это неправда", — заявил Венгер.