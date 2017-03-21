Галлас: "Венгер не хочет окончить карьеру в "Арсенале" провалом"

Вильям Галлас и Арсен Венгер Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас выразил уверенность, что главный тренер Арсен Венгер слишком "упрям", чтобы оставить клуб, не добившись напоследок успеха.

После четырех поражений в пяти последних матчах Премьер-Лиги, чего прежде с Венгером еще не случалось за 20 лет работы в Лондоне, над "канонирам" нависла реальная угроза не попасть в Лигу Чемпионов. Это стало бы по-настоящему провальным окончанием и без того неудачного сезона.

Если так все и сложится, убежден Галлас, Венгер ни за что не оставить свою работу в "Арсенале", потому что не захочет уйти неудачником.

"Он захочет остаться. Он любит этот клуб. Он находится здесь 20 лет. Он хочет выигрывать трофеи. Он давно не выигрывал титул, но его упрямство показывает его страсть. Он не хочет окончить свою карьеру в клубе провалом", — сообщил Галлас SFR Sport.


Метки Арсенал, Венгер, Галлас

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. pauk 21.03.2017 17:22 # pauk
    Он любит только себя. Иначе не держал бы клуб в неведении в марте месяце по поводу контракта.

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  2. gameboy 21.03.2017 17:20 # gameboy
    норм подъебал старого

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  3. doooooooo 21.03.2017 17:15 # doooooooo
    Выиграет кубок лиги и уйдет на мажорной ноте

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  4. selfish 21.03.2017 17:06 # selfish
    после этих слов останется точно

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