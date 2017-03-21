Моуриньо уверен, что Рэшфорд начнет забивать

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что к нападающему Маркусу Рэшфорду, наконец, вернутся голы.

Свой последний гол за "красных дьяволов" 19-летний Рэшфорд забил еще в середине февраля. С тех пор Маркус отмечается лишь черновой работой, не сумев достойно заменить дисквалифицированного Златана Ибрагимовича.



Тем не менее, Моуриньо убежден, что к Рэшфорду вернутся голы и результативные действия. Несмотря на "сухую" серию, португалец отмечает вклад тинейджера в последние успехи МЮ.



"Маркус совершенно отличается от Златана, поэтому мы должны приспособиться к его лучшим качествам. Да, сейчас ему сложно отличиться голом, но его движение – просто высший класс!"



"Он очень умен, динамичен и изобретателен у чужих ворот. Первым же касанием он может прокинуть мяч в свободное пространство и атаковать ворота соперника. Матч с "Мидлсбро" он отыграл феноменально", - заверил Моуриньо в интервью официальному сайту клуба.