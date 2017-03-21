Моуриньо уверен, что Рэшфорд начнет забивать

Жозе Моуриньо и Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что к нападающему Маркусу Рэшфорду, наконец, вернутся голы.

Свой последний гол за "красных дьяволов" 19-летний Рэшфорд забил еще в середине февраля. С тех пор Маркус отмечается лишь черновой работой, не сумев достойно заменить дисквалифицированного Златана Ибрагимовича.

Тем не менее, Моуриньо убежден, что к Рэшфорду вернутся голы и результативные действия. Несмотря на "сухую" серию, португалец отмечает вклад тинейджера в последние успехи МЮ.

"Маркус совершенно отличается от Златана, поэтому мы должны приспособиться к его лучшим качествам. Да, сейчас ему сложно отличиться голом, но его движение – просто высший класс!"

"Он очень умен, динамичен и изобретателен у чужих ворот. Первым же касанием он может прокинуть мяч в свободное пространство и атаковать ворота соперника. Матч с "Мидлсбро" он отыграл феноменально", - заверил Моуриньо в интервью официальному сайту клуба.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Рэшфорд

Автор foxmcfc   

Дата 21.03.2017 16:00

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  1. stepan-jam-boss 21.03.2017 16:26 # stepan-jam-boss
    Лучше уж Оверима выпускать чем Златана

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  2. nismo21 21.03.2017 16:05 # nismo21
    сначало держат его на банке, а если и выходит, то на фланг, а потом ждут от него голов... в таком возрасте я считаю футболист как ни когда нуждается в игровой практике, к тому же он ничем не хуже чем остальной фланговый мусор у мю типа марсьяля и маты

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  3. selfish 21.03.2017 16:02 # selfish
    Рэш реальный лосяра, осталось мяса нарастить и начнет рвать
    Кто не согласен - лесом

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