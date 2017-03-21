Варди угрожают смертью из-за Раньери
Нападающий "Лестера" Джейми Варди признался, что получил несколько угроз смертельной расправы после увольнения из клуба Клаудио Раньери.
По слухам, Варди вместе с другими опытными игроками "Лестера" обратился к владельцам клуба с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Раньери. Тайские бизнесмены отреагировали на призыв футболистов, указав Клаудио на выход.
Джейми по-прежнему отрицает свою причастность к отставке итальянца, а также рассказывает, что за последние несколько дней ему не раз поступали угрозы смертельной расправы от разъяренных болельщиков.
"Если честно, было очень обидно слышать то, в чем нас обвиняли. В наш адрес было брошено много ложных обвинений, с которыми мы просто ничего не могли поделать".
"Самое ужасное происходит в социальных сетях: я получаю угрозы смертельной расправы буквально каждую неделю. Да, критика от фанатов – это неотъемлемая часть футбола, но это доходит до моей семьи и детей. Это происходит даже во время прогулок по улице", - цитирует Варди ESPN.
21.03.2017 15:00
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Последние комментарии:
тухлый, как и бывший тренер
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Вот на этом пальце я тебя вертел
(С) Варди
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Хороший предатель - мертвый предатель. Тут другое, кто уверен, что именно так обстояли дела?
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вообще то варди немного придурковатый тип, с гнильцой
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Ну слили же.
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