Варди угрожают смертью из-за Раньери

Клаудио Раньери и Джейми Варди Нападающий "Лестера" Джейми Варди признался, что получил несколько угроз смертельной расправы после увольнения из клуба Клаудио Раньери.

По слухам, Варди вместе с другими опытными игроками "Лестера" обратился к владельцам клуба с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Раньери. Тайские бизнесмены отреагировали на призыв футболистов, указав Клаудио на выход.

Джейми по-прежнему отрицает свою причастность к отставке итальянца, а также рассказывает, что за последние несколько дней ему не раз поступали угрозы смертельной расправы от разъяренных болельщиков.

"Если честно, было очень обидно слышать то, в чем нас обвиняли. В наш адрес было брошено много ложных обвинений, с которыми мы просто ничего не могли поделать".

"Самое ужасное происходит в социальных сетях: я получаю угрозы смертельной расправы буквально каждую неделю. Да, критика от фанатов – это неотъемлемая часть футбола, но это доходит до моей семьи и детей. Это происходит даже во время прогулок по улице", - цитирует Варди ESPN.



Метки Варди, Лестер, Раньери

Автор foxmcfc   

Дата 21.03.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1212

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  1. selfish 21.03.2017 15:27 # selfish
    тухлый, как и бывший тренер

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  2. fupler 21.03.2017 15:21 # fupler
    Вот на этом пальце я тебя вертел

    (С) Варди

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  3. vyrentz 21.03.2017 15:06 # vyrentz
    Хороший предатель - мертвый предатель. Тут другое, кто уверен, что именно так обстояли дела?

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  4. osivori 21.03.2017 15:04 # osivori
    вообще то варди немного придурковатый тип, с гнильцой

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  5. danny949494 21.03.2017 15:01 # danny949494
    Ну слили же.

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