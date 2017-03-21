Варди угрожают смертью из-за Раньери

Нападающий "Лестера" Джейми Варди признался, что получил несколько угроз смертельной расправы после увольнения из клуба Клаудио Раньери.

По слухам, Варди вместе с другими опытными игроками "Лестера" обратился к владельцам клуба с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Раньери. Тайские бизнесмены отреагировали на призыв футболистов, указав Клаудио на выход.



Джейми по-прежнему отрицает свою причастность к отставке итальянца, а также рассказывает, что за последние несколько дней ему не раз поступали угрозы смертельной расправы от разъяренных болельщиков.



"Если честно, было очень обидно слышать то, в чем нас обвиняли. В наш адрес было брошено много ложных обвинений, с которыми мы просто ничего не могли поделать".



"Самое ужасное происходит в социальных сетях: я получаю угрозы смертельной расправы буквально каждую неделю. Да, критика от фанатов – это неотъемлемая часть футбола, но это доходит до моей семьи и детей. Это происходит даже во время прогулок по улице", - цитирует Варди ESPN.