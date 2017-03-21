Швайнштайгер покидает МЮ "с грустью"

Бастиан Швайнштайгер Полузащитник Бастиан Швайнштайгер выступил с прощальной речью в связи со своим уходом из "Манчестер Юнайтед".

Поступившая утром информация о том, что Бастиан направляется в МЛС, сейчас получила подтверждение. Как гласит официальное заявление "красных дьяволов", клуб и игрок договорились о расторжении своего контракта, который истекал в конце этого сезона.

Теперь 32-летний немец продолжит свою карьеру в "Чикаго Файр", с которым он согласовал контракт по схеме 1+1. Бастиан станет одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС с зарплатой в 4.5 миллиона долларов (3.6 млн. фунтов).

"Мне грустно оставлять так много друзей в "Манчестер Юнайтед". Но я благодарен клубу за то, что мне было позволено откликнуться на вызов в "Чикаго Файр".

"Я получал удовольствие от совместной работы с тренером, игроками и персоналом и желаю им всего наилучшего в будущем. Но отдельное спасибо я бы хотел сказать фанатам "Юнайтед", чья поддержка была очень важна на протяжении моего периода в Манчестере".

"Я счастлив, что был частью команды, выигравшей для них (фанатов) Кубок Англии в прошлом сезоне, и я всегда буду помнить их энергию и страсть. А теперь для меня настало время начать новую главу в Чикаго, и я нахожусь в предвкушении", — сообщил Швайнштайгер официальному веб-сайту теперь уже своего бывшего клуба.

Добавим, что за 20 месяцев, прошедших с момента своего перехода из "Баварии" стоимостью 6.5 млн. фунтов, Швайнштайгер сыграл 35 матчей за "дьяволов", включая только четыре в этом сезоне.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы, Чикаго Файр, Швайнштайгер

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2017 14:00

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  1. french 21.03.2017 14:05 # french
    Загнобили Свинолазова черти, черти!

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  2. selfish 21.03.2017 14:04 # selfish
    Фанаты МЮ > Руководящий состав клуба
    Швайни топ игрок
    Моур нассал на него(
    Погба>Арсенал

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  3. shamrock 21.03.2017 14:02 # shamrock
    простыню Ары кто-нибудь чирканите плес

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