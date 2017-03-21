"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Росса Баркли

Росс Баркли "Тоттенхэм" возглавляет группу клубов, претендующих на полузащитника "Эвертона" и сборной Англии Росса Баркли.

На прошлой неделе главный тренер "ирисок" Рональд Куман поставил своего подопечного перед выбором: либо Росс подписывает новый контракт, либо будет выставлен на трансфер грядущим летом.

Куман отказался назвать это ультиматумом, однако мерсисайдский клуб занял достаточную жесткую позицию и не желает нести финансовые потери, ведь от действующего соглашения Баркли остается всего один полный год.

Этот сезон Росс начал невыразительно, чередуя хорошие матчи с откровенно провальными. Однако после Нового года Баркли, как и вся его команда, значительно добавил и даже заслужил возвращение в сборную Англии.

Несмотря на свои успехи и несмотря на привязанность к родному клубу, у 23-летнего полузащитника есть причины, которые могут его подтолкнуть к уходу с "Гудисон Парк". В одном из своих последних интервью Росс говорил, что мечтает выступать в Лиге Чемпионов и выигрывать трофеи.

Очевидно, что в данный момент Баркли не имеет возможности реализовать свои амбиции в "Эвертоне", и в сложившейся ситуации "Тоттенхэм" может стать тем клубом, который предложит Россу сделать шаг вперед в своей карьере.

Возможность поработать с Маурисио Почеттино и выступить со "шпорами" в Лиге Чемпионов может оказаться слишком привлекательной, чтобы от нее отказываться. Несомненно, на Баркли будут претендовать и другие клубы, однако в данный момент "Тоттенхэм" выглядит абсолютным фаворитом в борьбе за Росса, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале.

Сообщается, что "шпоры" интересуются Баркли с момента, как он пробился в первую команду "Эвертона". Изначально у Почеттино были сомнения, что Росс может стать хорошим партнером для Деле Алли, однако прогресс мерсисайдца в текущем сезоне снял все вопросы на этот счет.


Метки Баркли, слухи, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. selfish 21.03.2017 13:59 # selfish
    Стоунс и Баркли друзья на века!
    Азар и Якупович друзья на века!
    Росицкий и Акинфеев друзья на века!

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  2. lauda 21.03.2017 13:57 # lauda
    Даже не удивлен, что на это дно претендует Ттх

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  3. didier-11 21.03.2017 13:02 # didier-11
    Как раз его уровень .
    А нам нужен Верратти

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