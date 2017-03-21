"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Росса Баркли

"Тоттенхэм" возглавляет группу клубов, претендующих на полузащитника "Эвертона" и сборной Англии Росса Баркли.

На прошлой неделе главный тренер "ирисок" Рональд Куман поставил своего подопечного перед выбором: либо Росс подписывает новый контракт, либо будет выставлен на трансфер грядущим летом.



Куман отказался назвать это ультиматумом, однако мерсисайдский клуб занял достаточную жесткую позицию и не желает нести финансовые потери, ведь от действующего соглашения Баркли остается всего один полный год.



Этот сезон Росс начал невыразительно, чередуя хорошие матчи с откровенно провальными. Однако после Нового года Баркли, как и вся его команда, значительно добавил и даже заслужил возвращение в сборную Англии.



Несмотря на свои успехи и несмотря на привязанность к родному клубу, у 23-летнего полузащитника есть причины, которые могут его подтолкнуть к уходу с "Гудисон Парк". В одном из своих последних интервью Росс говорил, что мечтает выступать в Лиге Чемпионов и выигрывать трофеи.



Очевидно, что в данный момент Баркли не имеет возможности реализовать свои амбиции в "Эвертоне", и в сложившейся ситуации "Тоттенхэм" может стать тем клубом, который предложит Россу сделать шаг вперед в своей карьере.



Возможность поработать с Маурисио Почеттино и выступить со "шпорами" в Лиге Чемпионов может оказаться слишком привлекательной, чтобы от нее отказываться. Несомненно, на Баркли будут претендовать и другие клубы, однако в данный момент "Тоттенхэм" выглядит абсолютным фаворитом в борьбе за Росса, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале.



Сообщается, что "шпоры" интересуются Баркли с момента, как он пробился в первую команду "Эвертона". Изначально у Почеттино были сомнения, что Росс может стать хорошим партнером для Деле Алли, однако прогресс мерсисайдца в текущем сезоне снял все вопросы на этот счет.