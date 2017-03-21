"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Росса Баркли
"Тоттенхэм" возглавляет группу клубов, претендующих на полузащитника "Эвертона" и сборной Англии Росса Баркли.
На прошлой неделе главный тренер "ирисок" Рональд Куман поставил своего подопечного перед выбором: либо Росс подписывает новый контракт, либо будет выставлен на трансфер грядущим летом.
Куман отказался назвать это ультиматумом, однако мерсисайдский клуб занял достаточную жесткую позицию и не желает нести финансовые потери, ведь от действующего соглашения Баркли остается всего один полный год.
Этот сезон Росс начал невыразительно, чередуя хорошие матчи с откровенно провальными. Однако после Нового года Баркли, как и вся его команда, значительно добавил и даже заслужил возвращение в сборную Англии.
Несмотря на свои успехи и несмотря на привязанность к родному клубу, у 23-летнего полузащитника есть причины, которые могут его подтолкнуть к уходу с "Гудисон Парк". В одном из своих последних интервью Росс говорил, что мечтает выступать в Лиге Чемпионов и выигрывать трофеи.
Очевидно, что в данный момент Баркли не имеет возможности реализовать свои амбиции в "Эвертоне", и в сложившейся ситуации "Тоттенхэм" может стать тем клубом, который предложит Россу сделать шаг вперед в своей карьере.
Возможность поработать с Маурисио Почеттино и выступить со "шпорами" в Лиге Чемпионов может оказаться слишком привлекательной, чтобы от нее отказываться. Несомненно, на Баркли будут претендовать и другие клубы, однако в данный момент "Тоттенхэм" выглядит абсолютным фаворитом в борьбе за Росса, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале.
Сообщается, что "шпоры" интересуются Баркли с момента, как он пробился в первую команду "Эвертона". Изначально у Почеттино были сомнения, что Росс может стать хорошим партнером для Деле Алли, однако прогресс мерсисайдца в текущем сезоне снял все вопросы на этот счет.
21.03.2017 13:00
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Последние комментарии:
Стоунс и Баркли друзья на века!
Азар и Якупович друзья на века!
Росицкий и Акинфеев друзья на века!
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Даже не удивлен, что на это дно претендует Ттх
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Как раз его уровень .
А нам нужен Верратти
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