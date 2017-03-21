"Суонси" оценил Сигурдссона в 35 млн. фунтов

Гульфи Сигурдссон "Суонси" потребует 35 миллионов фунтов за своего плеймейкера Гульфи Сигурдссона предстоящим летом.

Как известно, главным претендентом на 25-летнего исландца по-прежнему остается "Эвертон". Свой интерес к Гульфи "ириски" выражали еще перед началом сезона, однако позиция "Суонси" была твердой: Сигурдссон не продается.

Тем не менее, главный тренер мерсисайдцев Рональд Куман продолжает изучать возможность покупки Сигурдссона. Ожидается, что с новым предложением "Эвертон" выйдет уже грядущим летом.

Если верить Daily Mail, в ответ "Суонси" собирается потребовать 35 миллионов фунтов. Именно в такую сумму "лебеди" оценили игрока, который записал на свой счет 19 результативных действий в этом сезоне.



Метки Сигурдссон, Суонси, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 21.03.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 344

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  1. selfish 21.03.2017 12:17 # selfish
    Старший брат Венгера

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  2. boavista 21.03.2017 12:15 # boavista
    Какие 25 лет???

    Ему 28 если что!

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  3. budun 21.03.2017 12:13 # budun
    справедливо

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  4. aristarh-overeem 21.03.2017 12:08 # aristarh-overeem
    Сливать кафтинью и козаха и брать сиг на все

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  5. reeker 21.03.2017 12:06 # reeker
    Топарь.Если всякие пахпа стоят 100 лямов,то за Сигу нужно просить как минимум столько же.

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  6. maxvel 21.03.2017 12:05 # maxvel
    Акуеть, ему только 25

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  7. mr-arti 21.03.2017 12:02 # mr-arti
    ета лулз

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