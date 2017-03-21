"Суонси" оценил Сигурдссона в 35 млн. фунтов

"Суонси" потребует 35 миллионов фунтов за своего плеймейкера Гульфи Сигурдссона предстоящим летом.

Как известно, главным претендентом на 25-летнего исландца по-прежнему остается "Эвертон". Свой интерес к Гульфи "ириски" выражали еще перед началом сезона, однако позиция "Суонси" была твердой: Сигурдссон не продается.



Тем не менее, главный тренер мерсисайдцев Рональд Куман продолжает изучать возможность покупки Сигурдссона. Ожидается, что с новым предложением "Эвертон" выйдет уже грядущим летом.



Если верить Daily Mail, в ответ "Суонси" собирается потребовать 35 миллионов фунтов. Именно в такую сумму "лебеди" оценили игрока, который записал на свой счет 19 результативных действий в этом сезоне.