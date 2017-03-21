"Суонси" оценил Сигурдссона в 35 млн. фунтов
"Суонси" потребует 35 миллионов фунтов за своего плеймейкера Гульфи Сигурдссона предстоящим летом.
Как известно, главным претендентом на 25-летнего исландца по-прежнему остается "Эвертон". Свой интерес к Гульфи "ириски" выражали еще перед началом сезона, однако позиция "Суонси" была твердой: Сигурдссон не продается.
Тем не менее, главный тренер мерсисайдцев Рональд Куман продолжает изучать возможность покупки Сигурдссона. Ожидается, что с новым предложением "Эвертон" выйдет уже грядущим летом.
Если верить Daily Mail, в ответ "Суонси" собирается потребовать 35 миллионов фунтов. Именно в такую сумму "лебеди" оценили игрока, который записал на свой счет 19 результативных действий в этом сезоне.
21.03.2017 12:00
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Старший брат Венгера
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Какие 25 лет???
Ему 28 если что!
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справедливо
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Сливать кафтинью и козаха и брать сиг на все
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Топарь.Если всякие пахпа стоят 100 лямов,то за Сигу нужно просить как минимум столько же.
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Акуеть, ему только 25
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ета лулз
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