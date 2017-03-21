Почеттино: "Возможно, однажды Алли сыграет голкипера"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пошутил, что его юный полузащитник Деле Алли способен сыграть даже голкипера.

За свою непродолжительную карьеру 20-летнему Алли довелось поиграть на позициях центрального полузащитника, а также слева, справа и в центре атакующей тройки.



А в минувший уикенд против "Саутгемптона" Деле сыграл оттянутого нападающего, на пару с Сон Хен Мином подменяя травмированного Харри Кейна. Алли блестяще справился с этой ролью, заработав пенальти и оформив с 11-метровой отметки победный гол (2:1). Такая универсальность вызывает восхищение у Почеттино.



"Деле Алли всегда может вас удивить, он непредсказуем. У него невероятная личность и характер, и с ним возможно всякое".



"Он играет на своей лучшей позиции. Он тот игрок, которому нравится врываться в штрафную, и он очень умно ведет себя в штрафной. В штрафной он выглядит нападающим, потому что он более чем умен, он обладает собственным почерком".



"За пределами штрафной он выглядит полузащитником. Также я видел, как в 17 лет он играл за "МК Донс" против "Манчестер Юнайтед" опорного полузащитника".



"Он всегда может удивить меня, и кто знает, возможно, однажды он сможет сыграть голкипера, крайнего защитника или центрального защитника", — цитирует Почеттино Sky Sports.