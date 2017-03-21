Почеттино: "Возможно, однажды Алли сыграет голкипера"

Деле Алли Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пошутил, что его юный полузащитник Деле Алли способен сыграть даже голкипера.

За свою непродолжительную карьеру 20-летнему Алли довелось поиграть на позициях центрального полузащитника, а также слева, справа и в центре атакующей тройки.

А в минувший уикенд против "Саутгемптона" Деле сыграл оттянутого нападающего, на пару с Сон Хен Мином подменяя травмированного Харри Кейна. Алли блестяще справился с этой ролью, заработав пенальти и оформив с 11-метровой отметки победный гол (2:1). Такая универсальность вызывает восхищение у Почеттино.

"Деле Алли всегда может вас удивить, он непредсказуем. У него невероятная личность и характер, и с ним возможно всякое".

"Он играет на своей лучшей позиции. Он тот игрок, которому нравится врываться в штрафную, и он очень умно ведет себя в штрафной. В штрафной он выглядит нападающим, потому что он более чем умен, он обладает собственным почерком".

"За пределами штрафной он выглядит полузащитником. Также я видел, как в 17 лет он играл за "МК Донс" против "Манчестер Юнайтед" опорного полузащитника".

"Он всегда может удивить меня, и кто знает, возможно, однажды он сможет сыграть голкипера, крайнего защитника или центрального защитника", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Алли, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2017 11:00

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  1. selfish 21.03.2017 12:18 # selfish
    В МЮ его!

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  2. star69 21.03.2017 11:52 # star69
    защитником точно не надо, будет всю жизнь на красных сидеть...псих он

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  3. reeker 21.03.2017 11:37 # reeker
    В полуфинале КА с Челси пожалуйста.

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  4. j-silver 21.03.2017 11:05 # j-silver
    хороший игрок, летом свалит от бесперспективных

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