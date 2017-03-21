Тухель не променяет "Боруссию" на "Арсенал"

Томас Тухель Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель заявил, что его не интересует работа с "Арсеналом".

В минувшие выходные немецкое издание Bild распространило информацию, что именно Тухель является главным претендентом на замещение рулевого "канониров" Арсена Венгера. Если верить материалам источника, Томас уже вступил в переговоры с представителями "Арсенала".

Чуть позже наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис опроверг это предположение, заверив: Венгер принял решение остаться на своем посту. В любом случае Тухель даже не помышлял о смене обстановки.

"Я не могу поделиться с вами какой-либо информацией, поскольку просто не участвую во всем этом. Я доволен своей работой в Дортмунде, у меня действующий контракт, поэтому переезд в "Арсенал" меня не интересует", - цитирует Тухеля Daily Star.


Метки Арсенал, Боруссия, Тухель

Автор foxmcfc   

Дата 21.03.2017 10:00

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  1. pistolero-lfc 21.03.2017 10:26 # pistolero-lfc
    Пиздц фапл скатился в желтую газетенку.
    Это уже 5-новость про Тухеля где он или Боруссия говорит - Он не перейдет в Арсенал.

    Упоротый ньюсмейкер, начни лучше переводить статьи экспертов со ская, телеграфа, гардиана.

    Вообще работать не хотите ахуеваю с вас.

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  2. j-silver 21.03.2017 10:09 # j-silver
    сразу видно, что чувак думает о своем будущем и своей репутации

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  3. chelsea-ferrari 21.03.2017 10:05 # chelsea-ferrari
    молодец

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