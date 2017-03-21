Тухель не променяет "Боруссию" на "Арсенал"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель заявил, что его не интересует работа с "Арсеналом".

В минувшие выходные немецкое издание Bild распространило информацию, что именно Тухель является главным претендентом на замещение рулевого "канониров" Арсена Венгера. Если верить материалам источника, Томас уже вступил в переговоры с представителями "Арсенала".



Чуть позже наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис опроверг это предположение, заверив: Венгер принял решение остаться на своем посту. В любом случае Тухель даже не помышлял о смене обстановки.



"Я не могу поделиться с вами какой-либо информацией, поскольку просто не участвую во всем этом. Я доволен своей работой в Дортмунде, у меня действующий контракт, поэтому переезд в "Арсенал" меня не интересует", - цитирует Тухеля Daily Star.