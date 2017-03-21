Швайнштайгер направляется в "Чикаго Файр"

Бастиан Швайнштайгер Американское издание Chicago Tribune утверждает, что карьера Бастиана Швайнштайгера в "Манчестер Юнайтед" уже окончена, и полузащитник заключил контракт с клубом МЛС "Чикаго Файр".

Напомним, по ходу этого сезона своим высочайшим профессионализмом Швайнштайгеру удалось вернуть доверие главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. Бастиан был вновь допущен до тренировок команды и даже отметился несколькими появлениями на поле.

Однако свой последний матч экс-капитан сборной Германии сыграл еще 22 февраля против "Сент-Этьена" в рамках Лиги Европы, и он же станет последним в его английской карьере.

По информации источника, Швайнштайгер уже подписал однолетний контракт с "Чикаго Файр" стоимостью 4.5 миллиона долларов (3.6 млн. фунтов). Этот трудовой договор, делающий Бастиана одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС, предусматривает опцию продления еще на 12 месяцев.

В данный момент 32-летний полузащитник дожидается рабочей визы и надеется уже в середине следующей недели присоединиться к команде Велько Пауновича, соотечественника своей жены Аны Иванович.


Метки Манчестер Юнайтед, Чикаго Файр, Швайнштайгер

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 858

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danny949494 21.03.2017 10:26 # danny949494
    Ну и конечно, нужно упомянуть, что в лучшей полузащите АПЛ играет лучший полузащитник АПЛ, "пенсионер, приехавший на заработки" - Бастиан Швайнштайгер.

    (ответить)

  2. krymskiy-tatarin 21.03.2017 10:24 # krymskiy-tatarin
    как же жаль, что не заиграл в Великом МЮ

    (ответить)

  3. j-silver 21.03.2017 10:11 # j-silver
    моур загнобил немца. хотел сгноить его в резерве, но не вышло

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 21.03.2017 09:56 # pistolero-lfc
    Понятно. Жена достигла орального соглашения, а пахать будет Басти. Тупой фриц

    (ответить)

  5. narcot 21.03.2017 09:40 # narcot
    наконец-то сливают это днище

    (ответить)

  6. mu20kgz 21.03.2017 09:23 # mu20kgz
    А что в МЛС, открыто трансферное окно? Или не заказывается вообще?

    (ответить)

  7. dred 21.03.2017 09:03 # dred
    В добрый путь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: