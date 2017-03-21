Швайнштайгер направляется в "Чикаго Файр"

Американское издание Chicago Tribune утверждает, что карьера Бастиана Швайнштайгера в "Манчестер Юнайтед" уже окончена, и полузащитник заключил контракт с клубом МЛС "Чикаго Файр".

Напомним, по ходу этого сезона своим высочайшим профессионализмом Швайнштайгеру удалось вернуть доверие главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. Бастиан был вновь допущен до тренировок команды и даже отметился несколькими появлениями на поле.



Однако свой последний матч экс-капитан сборной Германии сыграл еще 22 февраля против "Сент-Этьена" в рамках Лиги Европы, и он же станет последним в его английской карьере.



По информации источника, Швайнштайгер уже подписал однолетний контракт с "Чикаго Файр" стоимостью 4.5 миллиона долларов (3.6 млн. фунтов). Этот трудовой договор, делающий Бастиана одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС, предусматривает опцию продления еще на 12 месяцев.



В данный момент 32-летний полузащитник дожидается рабочей визы и надеется уже в середине следующей недели присоединиться к команде Велько Пауновича, соотечественника своей жены Аны Иванович.