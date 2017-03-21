Швайнштайгер направляется в "Чикаго Файр"
Американское издание Chicago Tribune утверждает, что карьера Бастиана Швайнштайгера в "Манчестер Юнайтед" уже окончена, и полузащитник заключил контракт с клубом МЛС "Чикаго Файр".
Напомним, по ходу этого сезона своим высочайшим профессионализмом Швайнштайгеру удалось вернуть доверие главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. Бастиан был вновь допущен до тренировок команды и даже отметился несколькими появлениями на поле.
Однако свой последний матч экс-капитан сборной Германии сыграл еще 22 февраля против "Сент-Этьена" в рамках Лиги Европы, и он же станет последним в его английской карьере.
По информации источника, Швайнштайгер уже подписал однолетний контракт с "Чикаго Файр" стоимостью 4.5 миллиона долларов (3.6 млн. фунтов). Этот трудовой договор, делающий Бастиана одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС, предусматривает опцию продления еще на 12 месяцев.
В данный момент 32-летний полузащитник дожидается рабочей визы и надеется уже в середине следующей недели присоединиться к команде Велько Пауновича, соотечественника своей жены Аны Иванович.
21.03.2017 09:00
Просмотров: 858
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну и конечно, нужно упомянуть, что в лучшей полузащите АПЛ играет лучший полузащитник АПЛ, "пенсионер, приехавший на заработки" - Бастиан Швайнштайгер.
(ответить)
как же жаль, что не заиграл в Великом МЮ
(ответить)
моур загнобил немца. хотел сгноить его в резерве, но не вышло
(ответить)
Понятно. Жена достигла орального соглашения, а пахать будет Басти. Тупой фриц
(ответить)
наконец-то сливают это днище
(ответить)
А что в МЛС, открыто трансферное окно? Или не заказывается вообще?
(ответить)
В добрый путь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий