Жиру: "Мы поддерживаем Венгера"
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заверил, что игроки команды хотят и дальше видеть Арсена Венгера своим тренером.
После поражения "канониров" от "Вест Бромвича" в минувшую субботу (3:1), их четвертого кряду в пяти последних матчах Премьер-Лиги, экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер предположил, что игроки "Арсенала" потеряли веру в своего тренера.
Однако Жиру опровергает подобные домыслы и надеется, что в скором времени Венгер заключит новый контракт с клубом.
"Мы хотим, чтобы Арсен Венгер продлил свой контракт и продолжил свое приключение, потому что мы поддерживаем его. Мы надеемся, что сможем выиграть Кубок Англии и попасть в Лигу Чемпионов", — сообщил Жиру Canal+.
21.03.2017 08:00
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Бестрофейники.
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ага, щас.
если б веня сказал, что уходит, жиру дал бы вьюху типа "да, пора уже что то менять, арсену надо отдохнуть, клубу нужны перемены на тренерском мостике"
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Земляк потому что
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