Жиру: "Мы поддерживаем Венгера"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заверил, что игроки команды хотят и дальше видеть Арсена Венгера своим тренером.

После поражения "канониров" от "Вест Бромвича" в минувшую субботу (3:1), их четвертого кряду в пяти последних матчах Премьер-Лиги, экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер предположил, что игроки "Арсенала" потеряли веру в своего тренера.



Однако Жиру опровергает подобные домыслы и надеется, что в скором времени Венгер заключит новый контракт с клубом.



"Мы хотим, чтобы Арсен Венгер продлил свой контракт и продолжил свое приключение, потому что мы поддерживаем его. Мы надеемся, что сможем выиграть Кубок Англии и попасть в Лигу Чемпионов", — сообщил Жиру Canal+.