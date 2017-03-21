Жиру: "Мы поддерживаем Венгера"

Оливье Жиру и Арсен Венгер Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заверил, что игроки команды хотят и дальше видеть Арсена Венгера своим тренером.

После поражения "канониров" от "Вест Бромвича" в минувшую субботу (3:1), их четвертого кряду в пяти последних матчах Премьер-Лиги, экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер предположил, что игроки "Арсенала" потеряли веру в своего тренера.

Однако Жиру опровергает подобные домыслы и надеется, что в скором времени Венгер заключит новый контракт с клубом.

"Мы хотим, чтобы Арсен Венгер продлил свой контракт и продолжил свое приключение, потому что мы поддерживаем его. Мы надеемся, что сможем выиграть Кубок Англии и попасть в Лигу Чемпионов", — сообщил Жиру Canal+.


Метки Арсенал, Венгер, Жиру

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2017 08:00

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  1. reeker 21.03.2017 08:33 # reeker
    Бестрофейники.

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  2. j-silver 21.03.2017 08:26 # j-silver
    ага, щас.
    если б веня сказал, что уходит, жиру дал бы вьюху типа "да, пора уже что то менять, арсену надо отдохнуть, клубу нужны перемены на тренерском мостике"

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  3. shearer1 21.03.2017 08:12 # shearer1
    Земляк потому что

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