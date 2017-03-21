Венгер останется для обновления "Арсенала"
Готовясь продлить свое пребывание в "Арсенале", главный тренер Арсен Венгер одновременно планирует произвести самое масштабное за последние годы обновление состава команды.
После поражения 3:1 от "Вест Бромвича" в минувшую субботу Венгер заявил, что уже принял решение относительно своего будущего, пообещав "очень скоро" раскрыть этот секрет.
Вскоре после этого английская пресса в один голос заявила, что Арсен собирается продлить свой истекающий контракт — клубу и тренеру лишь нужно найти подходящий момент, чтобы объявить об этом официально.
По информации Daily Mail, уже в этот международный перерыв члены тренерского штаба "Арсенала" будут проинформированы, что Венгер остается. Вместе с этим Арсен начнет искать пути выхода из глубочайшего кризиса за все 20 лет своей работы в клубе.
На неудачно складывающийся сезон 67-летний француз отреагирует, основательно обновив состав своей команды. Как сообщает The Telegraph, Венгер отчаялся удержать на "Эмирейтс" Месута Озила с Алексисом Санчесомом и теперь готов выслушать предложения насчет своих звезд.
"Канониры" желают вернуть большую часть из тех 42.5 миллионов фунтов, которые в свое время были заплачены "Реалу" за Озила. Что касается Санчеса, то его лондонский клуб оценивает в 50 млн. фунтов.
Вызывает вопросы будущее в клубе и многих других игроков, включая Давида Оспину, Начо Монреаля, Кирана Гиббса, Джека Уилшира, Алекса Окслейд-Чемберлена и Лукаса Переса.
Деньги, вырученные с продажи уходящих игроков, а также накопленные резервы в размере около 100 млн. фунтов позволят Венгеру устроить самую масштабную закупочную кампанию за все время работы с "Арсеналом".
Сообщается, что Венгер собирается укрепить все линии, включая вратарскую, где среди потенциальных целей "Арсенала" значатся Джек Бутланд из "Стоука", Каспер Шмейхель из "Лестер" и Джордан Пикфорд из "Сандерленда".
Особый интерес Арсен проявляется к трем своим соотечественникам — нападающим Килиану Мбаппе из "Монако", Александру Лакасетту из "Лиона" и Муссе Дембеле из "Селтика". Среди прочих целей "Арсенала" называются Киран Тирни из "Селтика" и Марко Ройс из дортмундской "Боруссии".
21.03.2017 07:00
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Последние комментарии:
С нового сезона должна быть новая привычка у Арсенала - 6 место.
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но ведь Тухеля видели в аэропорту Лондона, а Аллегри усиленно учит английский
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Короче опять аснл будет бороться за четвёртое место.Хочется уже побыстрее ухода Вени и тогда аснл будет в середине таблицы.
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Нужны:
1. Вратарь
2. Адекватная альтернатива Беллерина
3. Высокий мощный цз под основу
4. ЛЗ в основу, а то и два взамен текущих двух
5. ОПЗ (Джака и Коклен не радуют в этом сезоне)
6. ЦПЗ, схожий по стилю с Касорлой. Исков, например.
7. АПЗ либо ЦПЗ вроде Матюиди, чтобы переходить на схему 4-3-3
8. Адекватная замена Санчесу, а то и пара игроков (например, Браими и Ляказетт).
Длинноватый список покупок получается.
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Арсенал и Венгер неразлучные))
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Почему бы чистку не сделать новому тренеру? блять
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Если бы за арсенал болели не одни пидорасы, арсен давно бы ушел.
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Эх, Арсенал Арсенал..
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Купит Пикфорда, Дефо, Мбапе и прочих.
Займёт 4-е место
и останется ещё на 4 года
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нещасні гуннеры, сльози на очах
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Бл))) сочувствую болелам Арсенала) у нас каждый раз с новым тренером хоть запал появляется из надежд, а тут же как с Джобом в Банши - тебя душат, слепят,льют ледяной водой,истязают,но сдохнуть не дадут))))
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как я и говорил, продлил контракт и при этом дадут ему приличное кол-во денег на игроков
не получится-уйдет с позором
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Ожидание - топчики, а реальность - купит всяких Лумумб африканских из Франции и будет втирать про покер.
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Чтобы болельщики не устраивали акции протеста, руководство Арсенала употребило термин "обновление".Очередное бла-бла-бла. Скорее Санчес и Озил требуют усиление состава, вот их и сливают.
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Вот новость( не видать трофеев ещё 20 лет.
Что то про тео речи не идёт, что бы продать этого ноунейма. Аоч на порядок лучше пашет. Менять надо всю команду кроме санчеса
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Обновление нужно. Однозначно. Но и стиль игры нужно менять. Вернуть ту игру, которая была во временя Непобедимых. Сейчас же пасов много - толку мало. И красота игры уже не та.
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С - стабильность
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ничего не изменится. Наберет нонеймов.
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