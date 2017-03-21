Венгер останется для обновления "Арсенала"

Готовясь продлить свое пребывание в "Арсенале", главный тренер Арсен Венгер одновременно планирует произвести самое масштабное за последние годы обновление состава команды.

После поражения 3:1 от "Вест Бромвича" в минувшую субботу Венгер заявил, что уже принял решение относительно своего будущего, пообещав "очень скоро" раскрыть этот секрет.



Вскоре после этого английская пресса в один голос заявила, что Арсен собирается продлить свой истекающий контракт — клубу и тренеру лишь нужно найти подходящий момент, чтобы объявить об этом официально.



По информации Daily Mail, уже в этот международный перерыв члены тренерского штаба "Арсенала" будут проинформированы, что Венгер остается. Вместе с этим Арсен начнет искать пути выхода из глубочайшего кризиса за все 20 лет своей работы в клубе.



На неудачно складывающийся сезон 67-летний француз отреагирует, основательно обновив состав своей команды. Как сообщает The Telegraph, Венгер отчаялся удержать на "Эмирейтс" Месута Озила с Алексисом Санчесомом и теперь готов выслушать предложения насчет своих звезд.



"Канониры" желают вернуть большую часть из тех 42.5 миллионов фунтов, которые в свое время были заплачены "Реалу" за Озила. Что касается Санчеса, то его лондонский клуб оценивает в 50 млн. фунтов.



Вызывает вопросы будущее в клубе и многих других игроков, включая Давида Оспину, Начо Монреаля, Кирана Гиббса, Джека Уилшира, Алекса Окслейд-Чемберлена и Лукаса Переса.



Деньги, вырученные с продажи уходящих игроков, а также накопленные резервы в размере около 100 млн. фунтов позволят Венгеру устроить самую масштабную закупочную кампанию за все время работы с "Арсеналом".



Сообщается, что Венгер собирается укрепить все линии, включая вратарскую, где среди потенциальных целей "Арсенала" значатся Джек Бутланд из "Стоука", Каспер Шмейхель из "Лестер" и Джордан Пикфорд из "Сандерленда".



Особый интерес Арсен проявляется к трем своим соотечественникам — нападающим Килиану Мбаппе из "Монако", Александру Лакасетту из "Лиона" и Муссе Дембеле из "Селтика". Среди прочих целей "Арсенала" называются Киран Тирни из "Селтика" и Марко Ройс из дортмундской "Боруссии".