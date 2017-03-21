Азар может вернуться к следующему матчу "Челси", но за сборную Бельгии не сыграет

Травма икроножной мышцы не позволит Эдену Азару сыграть за сборную Бельгии, однако вингер может вернуться к следующему матчу "Челси".

Напомним, 26-летний Азар пропустил матч минувшего уикенда против "Стоука", в котором "синие" отпраздновали победу со счетом 1:2. Несмотря на это, Эден был вызван в свою сборную для подготовки к поединкам против Греции и России.



Однако после медицинского осмотра Эдену было позволено продолжить свое восстановление в расположении "Челси". По словам главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса, Азару потребуется 10-15 дней.



"Эден получил травму перед матчем против "Стоука", и она не выглядит такой серьезной. Тем не менее, против Греции он не сыграет. Мы будем следить за его восстановлением".



"Мы очень расстроены, что Эден не сможет повести команду за собой. Но если ты хочешь быть хорошей командой, то должен справляться с любыми трудностями. Это будет хорошее испытание для нас. Я вижу достаточно игроков, чтобы взять на себя его роль", — приводит слова Мартинеса Sky Sports.



Добавим, что свой следующий матч "Челси" проведет 1 апреля против "Кристал Пэлас", а спустя четыре дня сразится с "Манчестер Сити".