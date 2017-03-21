Неймар: "Восхищаюсь Премьер-Лигой"

Нападающий "Барселоны" Неймар признался в своих симпатиях к Премьер-Лиге и заявил, что хотел бы поработать с тренерами вроде Жозе Моуриньо или Хосепа Гвардиолы.

В октябре игрок сборной Бразилии связал свое будущее с каталонским клубом до 2021 года, однако это не стало помехой для слухов, регулярно связывающих Неймара с переездом в английский футбол.



Как признается сам 25-летний Неймар, ему очень нравится Премьер-Лига, и он хотел бы попробовать здесь свои силы на более поздней стадии своей карьеры.



"Премьер-Лига — это чемпионат, который вызывает у меня восхищение. Мне нравится, в каком стиле там играют, и какие команды там выступает. И кто знает, возможно, однажды я буду играть там".



"Я восхищаюсь "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсеналом" и "Ливерпулем" — эти команды всегда сражаются. Также там есть тренеры высочайшего уровня вроде Моуриньо и Гвардиолы. С такими тренерами хотел бы работать любой игрок в мире", — сообщил Неймар The Sun.