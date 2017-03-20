Моуриньо разрешил Фергюсону посещать раздевалку "Юнайтед"

Сэр Алекс Фергюсон Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поведал, что в этом сезоне его великий предшественник сэр Алекс Фергюсон вновь получил доступ в раздевалку первой команды.

Уйдя на пенсию в мае 2013, сэр Алекс показательно дистанцировался от команды в период работы на "Олд Траффорд" Дэвида Мойеса и Луи Ван Галя. Однако Моуриньо не побоялся подпустить столь могущественную фигуру поближе.

"Когда после окончания матчей он, сэр Бобби Чарльтон и наш исполнительный директор спускались вниз, то он был единственным, кто не входил в раздевалку. Я сказал ему, что такого рода ситуация лишена смысла, и личность его масштаба должна обладать свободой действий".

"Наша дружба остается неизменной, мы постоянно обмениваемся сообщениями, открытками на День рождения и Рождество. Он решил уйти и не возвращаться, возможно, для собственного комфорта. Я же сказал ему, что это лишено смысла, когда мы едем в Лондон на частном поезде, а сэр Алекс отправляется на автомобиле".

"Я сказал: "Нет, ты будешь ездить на поезде". Он настолько уважителен, что даже немного стесняется, поэтому мы должны сделать так, что он почувствовал нашу заботу и понял, что в наших головах нет призраков".

"Он всегда будет представителем этого клуба, но он делает это как можно дальше от раздевалки", — сообщил Моуриньо португальскому телеканалу SIC.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1697

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  1. gerrard08 20.03.2017 23:06 # gerrard08
    Арбиторы тоже обычно не против.

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  2. chelsealondon 20.03.2017 22:38 # chelsealondon
    Норм сопьются скоро ...

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  3. van-der-slav 20.03.2017 22:28 # van-der-slav
    тоже баян а не новость. уже говорилось что моур всегда рад ферги. и в автобусе тусили итд а саф сам не ходит

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  4. januzaj00 20.03.2017 22:23 # januzaj00
    Кина ещё бы туда

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  5. alexeybelikov 20.03.2017 22:18 # alexeybelikov
    Это Фергюсон рарзрешил Мочегонному её посещать...

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  6. mancunia-planet 20.03.2017 22:06 # mancunia-planet
    норм собрал

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