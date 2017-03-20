Моуриньо разрешил Фергюсону посещать раздевалку "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поведал, что в этом сезоне его великий предшественник сэр Алекс Фергюсон вновь получил доступ в раздевалку первой команды.

Уйдя на пенсию в мае 2013, сэр Алекс показательно дистанцировался от команды в период работы на "Олд Траффорд" Дэвида Мойеса и Луи Ван Галя. Однако Моуриньо не побоялся подпустить столь могущественную фигуру поближе.



"Когда после окончания матчей он, сэр Бобби Чарльтон и наш исполнительный директор спускались вниз, то он был единственным, кто не входил в раздевалку. Я сказал ему, что такого рода ситуация лишена смысла, и личность его масштаба должна обладать свободой действий".



"Наша дружба остается неизменной, мы постоянно обмениваемся сообщениями, открытками на День рождения и Рождество. Он решил уйти и не возвращаться, возможно, для собственного комфорта. Я же сказал ему, что это лишено смысла, когда мы едем в Лондон на частном поезде, а сэр Алекс отправляется на автомобиле".



"Я сказал: "Нет, ты будешь ездить на поезде". Он настолько уважителен, что даже немного стесняется, поэтому мы должны сделать так, что он почувствовал нашу заботу и понял, что в наших головах нет призраков".



"Он всегда будет представителем этого клуба, но он делает это как можно дальше от раздевалки", — сообщил Моуриньо португальскому телеканалу SIC.