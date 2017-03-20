Дефо готов уйти из "Сандерленда" в случае вылета из Премьер-Лиги

Нападающий Джермейн Дефо заявил, что может покинуть "Сандерленд" в случае вылета из Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Несмотря на все беды "котов" в этом сезоне, лично Джермейн демонстрирует отличный футбол. Забив 14 голов, 34-летний Дефо заслужил вызов в сборную Англии на матчи против Германии и Литвы и теперь может сыграть свой первый матч за национальную команду с ноября 2013.



Сам Дефо не считает свой возраст помехой и хотел бы поехать на Чемпионат Мира в Россию в следующем году. Но для этого, убежден, Дефо, ему необходимо выступать в Премьер-Лиге, где шансы "Сандерленда" остаться чрезвычайно малы.



"Когда я уехал в "Торонто" и не попал в заявку на последний Чемпионат Мира, то с этим было сложно смириться. Но в то же время ты должен быть реалистом. Мои конкуренты выступали в Премьер-Лиге и Европе, и именно поэтому я, наверное, и не попал в заявку".



"Поэтому да, можно сказать, что я должен выступать в Премьер-Лиге, чтобы иметь шансы отправиться на Чемпионат Мира. Ты попадаешь в сборную за свои заслуги, поэтому должен играть на высочайшем уровне. Все просто", — цитирует Дефо ESPN.