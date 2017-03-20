Мбаппе игнорирует интерес из Англии

Килиан Мбаппе Юный нападающий "Монако" Килиан Мбаппе заявил, что игнорирует слухи, связывающие его с переездом в Премьер-Лигу.

Своей блестящей игрой за "Монако" в Лиге 1 и Лиге Чемпионов 18-летний француз обратил на себя внимание большинства грандов Европы, а также заслужил сравнение с легендарным соотечественником Тьерри Анри.

На счету Килиана уже 17 голов, 11 из которых он забил в девяти последних матчах, что лишь подогревает слухи об интересе к его персоне со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Однако Мбаппе совершенно не думает об этом.

"Я бы не сказал, что делаю нечто выдающееся. Я бы сказал, что делают то, что умею лучше всего. Я бы не назвал это выдающимся. Выдающийся игрок — это тот, который способен забить 60 голов. Их не так много. Думаю, мы злоупотребляем этим словом. Я бы не сказал, что удивлен собой, но я набрал хороший ход".

"Прошу прощения, но я не смотрю, что пишет английская пресса. Я очень спокоен относительно внимания ко мне. Я просыпаюсь утром и просто еду на тренировку, как и любой другой. Я стараюсь совершенствоваться каждый день, работая на тренировочных занятиях", — цитирует Мбаппе Daily Mirror.


Метки Мбаппе, Монако

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 20.03.2017 20:03 # melwood-lfc
    ну и шо, за один сезон сразу надо брать шоль?
    видели таких уже

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  2. j-silver 20.03.2017 20:03 # j-silver
    Лол, парень реал нахрен послал, что ему какое то гимно типа вулвича или скума. Понято же, что чувак ждет предложение от Великого Челси.

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