Мбаппе игнорирует интерес из Англии

Юный нападающий "Монако" Килиан Мбаппе заявил, что игнорирует слухи, связывающие его с переездом в Премьер-Лигу.

Своей блестящей игрой за "Монако" в Лиге 1 и Лиге Чемпионов 18-летний француз обратил на себя внимание большинства грандов Европы, а также заслужил сравнение с легендарным соотечественником Тьерри Анри.



На счету Килиана уже 17 голов, 11 из которых он забил в девяти последних матчах, что лишь подогревает слухи об интересе к его персоне со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Однако Мбаппе совершенно не думает об этом.



"Я бы не сказал, что делаю нечто выдающееся. Я бы сказал, что делают то, что умею лучше всего. Я бы не назвал это выдающимся. Выдающийся игрок — это тот, который способен забить 60 голов. Их не так много. Думаю, мы злоупотребляем этим словом. Я бы не сказал, что удивлен собой, но я набрал хороший ход".



"Прошу прощения, но я не смотрю, что пишет английская пресса. Я очень спокоен относительно внимания ко мне. Я просыпаюсь утром и просто еду на тренировку, как и любой другой. Я стараюсь совершенствоваться каждый день, работая на тренировочных занятиях", — цитирует Мбаппе Daily Mirror.