Мбаппе игнорирует интерес из Англии
Юный нападающий "Монако" Килиан Мбаппе заявил, что игнорирует слухи, связывающие его с переездом в Премьер-Лигу.
Своей блестящей игрой за "Монако" в Лиге 1 и Лиге Чемпионов 18-летний француз обратил на себя внимание большинства грандов Европы, а также заслужил сравнение с легендарным соотечественником Тьерри Анри.
На счету Килиана уже 17 голов, 11 из которых он забил в девяти последних матчах, что лишь подогревает слухи об интересе к его персоне со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Однако Мбаппе совершенно не думает об этом.
"Я бы не сказал, что делаю нечто выдающееся. Я бы сказал, что делают то, что умею лучше всего. Я бы не назвал это выдающимся. Выдающийся игрок — это тот, который способен забить 60 голов. Их не так много. Думаю, мы злоупотребляем этим словом. Я бы не сказал, что удивлен собой, но я набрал хороший ход".
"Прошу прощения, но я не смотрю, что пишет английская пресса. Я очень спокоен относительно внимания ко мне. Я просыпаюсь утром и просто еду на тренировку, как и любой другой. Я стараюсь совершенствоваться каждый день, работая на тренировочных занятиях", — цитирует Мбаппе Daily Mirror.
20.03.2017 20:00
Просмотров: 218
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну и шо, за один сезон сразу надо брать шоль?
видели таких уже
(ответить)
Лол, парень реал нахрен послал, что ему какое то гимно типа вулвича или скума. Понято же, что чувак ждет предложение от Великого Челси.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий