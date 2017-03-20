Клопп убежден, что Джан заключит новый контракт с "Ливерпулем"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что полузащитник Эмре Джан непременно заключит новый контракт с клубом, заявив, что сам игрок считает так же.

Отсутствие твердого места в стартовом составе "красных", а также всего один год, оставшийся от действующего контракта, послужили причинами спекуляций в прессе относительно будущего Джана.



В данный момент стороны продолжают переговоры о продлении сотрудничества, хотя компромисса пока не достигли. Тем не менее, Клопп не боится потерять своего соотечественника грядущим летом.



"История насчет Эмре — это публичная история. Мы же не чувствуем это таким образом. Мы убеждены, что он останется. Он убежден, я убежден".



"Это либо случится, либо нет, но это нормально. В данный момент у нас все хорошо", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Отдельно Юрген похвалил 23-летнего игрока сборной Германии, продолжающего подменять травмированного капитана Джордана Хендерсона, за продемонстрированный футбол в воскресном матче против "Манчестер Сити".



"Как он сыграл? Хорошо. Снова хорошо. Прежде мы уже говорили, что у него были проблемы с икроножной мышцей. Немногие игроки могли бы сыграть с таким. Мы активно обсуждали, можем ли оставить его вне стартовых 11. У нас был матч или два, когда мы могли сделать это, но не в этот раз".



"Такого рода опасения насчет травм усложняют выбор. Но сейчас ему лучше, и он может играть так, как сыграл сегодня. Он был очень агрессивен, очень четок во всех единоборствах. Он совершил фол или два, но на нем фолили гораздо больше. Это был хороший матч", — добавил Клопп.