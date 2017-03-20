Пранделли отказал "Лестеру" в знак дружбы с Раньери

Бывший тренер сборной Италии Чезаре Пранделли заявил, что отказался от работы с "Лестером" из-за то, как клуб отнесся к его соотечественнику и другу Клаудио Раньери.

Напомним, что после увольнения Раньери, выигравшего для "Лестера" чемпионский титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, "лисы" остановили свой выбор на бывшем помощнике итальянца Крейге Шекспире.



Под его руководством "лисы" мгновенно поправили свои дела в Премьер-Лиге и преподнесли сенсацию в Лиге Чемпионов, пробившись в четвертьфинал. Изначально же "Лестер" рассчитывал пригласить на "Кинг-Пауэр" 59-летнего Пранделли, однако тот ответил отказом в знак дружбы с Раньери.



"Когда они только вышли на меня, я сразу же сказал им "нет". Нельзя браться за такую работу и приходить в клуб, который так обошелся с Раньери. Я не поеду туда", - рассказал Пранделли SFR Sport.