Моуриньо хочет провести в "Юнайтед" минимум три года

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что хочет провести на "Олд Траффорд" минимум три года.

Несмотря на то, что Моуриньо заступил на тренерский мостик "Олд Траффорд" только прошлым летом, пресса уверяет: "красные дьяволы" готовят для португальца новый контракт, желая отметить вклад Жозе в становление более привлекательной команды.



Сам Моуриньо сомневается, что проведет в "Юнайтед" столько, сколько Арсен Венгер в "Арсенале". Однако Жозе рассчитывает задержаться в "Театре Мечты" как минимум на три года.



"Думаю, я останусь в МЮ минимум на три сезона. В клубе прекрасно понимают, что на всех уровнях должна быть стабильность. Уверен, что даже без огромного успеха – добиться такого очень сложно, тем более в Англии, – но при наличии каких-то достижений, я буду готов остаться, особенно если этого захочет клуб".



"Если они захотят, чтобы я остался, я останусь, но, как я уже говорил, и клуб, и тренер должны быть довольны сотрудничеством. Я не тот человек, который останется в одном клубе 10-15 лет без реального успеха".



"Мне нужно оставаться по-настоящему успешным, в этом вся моя жизнь. Я хочу, чтобы мне было чему радоваться и чем гордиться. Если честно, я очень хочу, чтобы все пошло хорошо и я мог бы остаться здесь на много-много лет", - цитирует Моуриньо ESPN.