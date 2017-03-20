Моуриньо хочет провести в "Юнайтед" минимум три года

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что хочет провести на "Олд Траффорд" минимум три года.

Несмотря на то, что Моуриньо заступил на тренерский мостик "Олд Траффорд" только прошлым летом, пресса уверяет: "красные дьяволы" готовят для португальца новый контракт, желая отметить вклад Жозе в становление более привлекательной команды.

Сам Моуриньо сомневается, что проведет в "Юнайтед" столько, сколько Арсен Венгер в "Арсенале". Однако Жозе рассчитывает задержаться в "Театре Мечты" как минимум на три года.

"Думаю, я останусь в МЮ минимум на три сезона. В клубе прекрасно понимают, что на всех уровнях должна быть стабильность. Уверен, что даже без огромного успеха – добиться такого очень сложно, тем более в Англии, – но при наличии каких-то достижений, я буду готов остаться, особенно если этого захочет клуб".

"Если они захотят, чтобы я остался, я останусь, но, как я уже говорил, и клуб, и тренер должны быть довольны сотрудничеством. Я не тот человек, который останется в одном клубе 10-15 лет без реального успеха".

"Мне нужно оставаться по-настоящему успешным, в этом вся моя жизнь. Я хочу, чтобы мне было чему радоваться и чем гордиться. Если честно, я очень хочу, чтобы все пошло хорошо и я мог бы остаться здесь на много-много лет", - цитирует Моуриньо ESPN.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 20.03.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1142

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ensiferum 20.03.2017 18:32 # ensiferum
    До следующей неустойки за увольнение.

    (ответить)

  2. andros13 20.03.2017 18:24 # andros13
    в следующем году минимум полу-финал ЛЧ и победа в чемпе

    (ответить)

  3. gufak 20.03.2017 18:15 # gufak
    Следущий сезон отработает и получит пинок под зад

    (ответить)

  4. fanat-superglora 20.03.2017 17:56 # fanat-superglora
    Норм собрал

    (ответить)

  5. selfish 20.03.2017 17:29 # selfish
    больше не надо, АПЛ затащи и иди дальше

    (ответить)

  6. lauda 20.03.2017 17:27 # lauda
    Чмоуриньо хочет играть минимум с 7 защитниками

    (ответить)

  7. knvlay 20.03.2017 17:19 # knvlay
    я это читаю уже пятый раз

    (ответить)

  8. gidro-met 20.03.2017 17:13 # gidro-met
    подготовит в этом году команду к приходу современного топа, возможно Куман эту роль затащит

    (ответить)

  9. asnural 20.03.2017 17:04 # asnural
    Хотел как САФ же...лет 25

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: