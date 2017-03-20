Клопп: "Челси" заслужил титул"

Юрген Клопп и Антонио Конте Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Челси" заслужил чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Пока конкуренты в борьбе за титул продолжают терять очки, синие уверенной поступью движутся к итоговой победе в Премьер-Лиге. Не стал исключением минувший уикэнд, по итогам которого преимущество "Челси" над ближайшим преследователем равняется уже 10 очкам.

По мнению Клоппа, чей "Ливерпуль" накануне снова допустил осечку, "синие" полностью заслужили чемпионский титул. "Челси" был единственной "выдающейся" командой в этом сезоне, считает Юрген.

"В этом сезоне была только одна выдающаяся команда и совсем скоро она заслуженно станет чемпионом. Все остальные борются лишь за попадание в четверку".

"Мы входим в число этих клубов, и это весьма неплохо. Если мы выполним цель и финишируем в топ-4, это будет успех. Если нам не удастся финишировать в топ-4, мы не прекратим работать и будет верить в свой проект", - цитирует Клоппа BBC.



Метки Клопп, Ливерпуль, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 20.03.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1272

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Последние комментарии:




  1. j-silver 20.03.2017 16:58 # j-silver
    Клопп признал, что топ вовсе не он, а Конте

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  2. gidro-met 20.03.2017 16:57 # gidro-met
    Видеть Ливерпуль на такой высокой позиции с каждым туром становится всё забавнее. Топп - красавелло, мы тебя ...

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  3. sisyazavr 20.03.2017 16:54 # sisyazavr
    Клопп не заслуживает топ

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  4. sellman 20.03.2017 16:37 # sellman
    Никогда не понимал лидеров, которые говорят своей команде - что исход предрешен!
    Какая тогда цель борьбы?

    Победа или смерть (с) Конте

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  5. knvlay 20.03.2017 16:31 # knvlay
    вот что значит отсутствие менталитета победителей. сдался за 10 туров до конца чемпионата.

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  6. mancunia-planet 20.03.2017 16:21 # mancunia-planet
    26 лет и туча дней

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  7. chelsea-69 20.03.2017 16:21 # chelsea-69
    Какой же топ этот Клопп

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  8. manchester-money 20.03.2017 16:03 # manchester-money
    норм немецкий физрук обоссался со своими заявлениями про давление в январе

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