Клопп: "Челси" заслужил титул"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Челси" заслужил чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Пока конкуренты в борьбе за титул продолжают терять очки, синие уверенной поступью движутся к итоговой победе в Премьер-Лиге. Не стал исключением минувший уикэнд, по итогам которого преимущество "Челси" над ближайшим преследователем равняется уже 10 очкам.



По мнению Клоппа, чей "Ливерпуль" накануне снова допустил осечку, "синие" полностью заслужили чемпионский титул. "Челси" был единственной "выдающейся" командой в этом сезоне, считает Юрген.



"В этом сезоне была только одна выдающаяся команда и совсем скоро она заслуженно станет чемпионом. Все остальные борются лишь за попадание в четверку".



"Мы входим в число этих клубов, и это весьма неплохо. Если мы выполним цель и финишируем в топ-4, это будет успех. Если нам не удастся финишировать в топ-4, мы не прекратим работать и будет верить в свой проект", - цитирует Клоппа BBC.