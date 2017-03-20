Семь вещей, что мы узнали в 29-м туре

29-й тур Премьер-Лиги подарил нам яркое противостояние "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", а также был отмечен продлением светлой полосы "Челси" и черной — "Арсенала". Разберем наиболее интересные события уикенда.





"Арсенал" еще не вышел из кризиса



При всех своих успехах, "Вест Бромвич" Тони Пьюлиса в этом сезоне не проявляет себя в матчах с представителями первой шестерки. До субботы "дрозды" взяли в этих поединках только очко, но домашняя встреча с "Арсеналом" — это всегда отдельная история, и на этот раз "Вест Бромвич" снова продемонстрировал умение огорчать подопечных Арсена Венгера.



Все прошло строго по плану Пьюлису, к которому "канониры" были не готовы. Победа над "Линкольном" в Кубке, равно как и небольшой отдых, лондонцам на пользу не пошли — вопреки заведенной традиции, "Арсенал" не сумел отреагировать на последние неудачи и немного успокоить волнения вокруг будущего команды и менеджера. Никаких сюрпризов в игре: снова безалаберные действия "Арсенала" при стандартах позволили хозяевам стадиона "Хоторнс" дважды забить после подачи корнеров, что привело к их логичной и заслуженной победе.



Алан Ширер в студии Match of the Day уверял, что таким безвольным выступлением игроки "Арсенала" дали понять, что не готовы сражаться за менеджера в критический для него момент. После встречи Венгер говорил, что принял решение о своем будущем, но делиться им пока не намерен. На опережение сыграла британская пресса: по некоторым сообщениям, француз все же планирует подписать новое соглашение с клубом, и вместе они дожидаются более позитивного периода для объявления о таких новостях. Сейчас, конечно, не время: "Арсенал" не просто проиграл, но упал на шестую строчку за две недели до потенциально сложного противостояния с "Манчестер Сити".



Шмейхель — в основе возрождения "Лестера"



Нет футболиста в составе действующих чемпионов, не прибавившего после смены менеджера. Наверное, это не очень хорошо говорит о профессионализме игроков, мгновенно перешедших в прошлогоднее состоянии после появление на посту рулевого Крейга Шекспира. Джейми Варди и Рияд Махрез снова терроризируют обороны соперников, а общее старание команды уже обеспечило "лисам" четыре подряд победы во всех турнирах.



Последняя, на выезде с "Вест Хэмом", как и исторический успех против "Севильи", была бы невозможны без стараний голкипера Каспера Шмейхеля. В Лондоне датчанин творил настоящие чудеса, вытянув игру, в которой соперник "Лестера", как минимум, заслуживал ничейный результат. Шмейхель и его геройства — в основе возрожденного духа "Лестера". И это, наверное, неудивительно: в отличие от большинства партнеров, Каспер в поздний период Раньери не стеснялся критиковать себя и команду, ощущая также и личную ответственность за провал чемпионов в форме.



Нового "спасения" от "Сандерленда" ждать не стоит



Середина-конец марта — приблизительно тот период, когда "черные коты" переходят в режим героического спасения и начинают набирать очки, чтобы в очередной раз выжить в Премьер-Лиге. Кажется, на этот раз подобного не произойдет: Дэвид Мойес и клуб на протяжении всего сезона дают понять, что к возможному вылету "Сандерленд" относится как никогда стоически.



"Черные коты" — единственные претенденты на понижение в классе, не сменившие менеджера. Они также ни разу не побеждали на своем поле с середины декабря, и сложно найти причины для оптимизма, если "Сандерленд" не способен взять три балла даже дома с "Бернли" — худшим коллективом Премьер-Лиги в выездных матчах. Субботняя встреча завершилась вничью 0:0 и оставила "Сандерленд" на последнем месте, с семиочковым отставанием от спасительной 17-й позиции. Мойес, что показательно, после встречи пытался выказать удовлетворение результатом. По меркам "черных котов", ничья — это и вправду не худшее завершение игрового дня, но на этом отрезке сезона команда уже нуждается в большем.



Лукаку может стать лучшим бомбардиром чемпионата



Бельгийский форвард "Эвертона" огорчил Рональда Кумана нежеланием подписывать новый контракт с "ирисками", но в в очередной раз доказал, что его личные амбиции абсолютно оправданы. Более того, вежливое выражая недовольство положением "Эвертона", Лукаку продолжает демонстрировать великолепный футбол на поле, становясь главной причиной, по которой "ириски" оказывают давление на первую шестерку, на сутки даже сумев обойти "Манчестер Юнайтед".



Итоговый результат домашнего матча с "Халлом" был слишком жестоким для гостей, посыпавшихся в последние двадцать минут после спорного удаления Тома Хаддлстоуна. Лукаку был в центре внимания на протяжении всего поединка, потому его дубль в концовке поединка был логичным итогом той угрозы, которую он нес воротами "тигров". Харри Кейн "Тоттенхэму" сейчас помочь не может, и субботние голы выводят Лукаку в единоличные лидеры бомбардирской гонки, лишний раз подкрепляя амбиции ближайшим летом.



Сако — опора обновленного "Пэлас"



Успешная работа на зимнем трансферном рынке — база, которая помогла Сэму Эллардайсу в прошлом сезоне спасти от вылета "Сандерленд". Возрождение "Кристал Пэлас" происходит по тому же сценарию. В субботнем поединке с "Уотфордом" "орлы" одержали третью подряд "сухую" победу, и на ключевых ролях в успехе лондонцев снова были новички.



В первую очередь, Мамаду Сако. История отношения французского защитника с "Ливерпулем" повернула не в ту сторону, и, по факту, Юрген Клопп лишился своего, возможно, самого одаренного центрбека. Для "Пэлас" игрок такого класса и опыта — настоящая находка, что мгновенно проявилось под руководством Сэма Эллардайса. Сако вернул обороне "орлов" надежность, а также утраченный командой в последний год менталитет. Мамаду хочет сражаться на поле — характеристика, отличавшая его игру прежде, стала еще более отчетливой после трудного года, в котором допинговая дисквалификация цепочкой повлекла за собой карьерные разочарования.



Феллайни — не бесполезный игрок для "Манчестер Юнайтед"



В четверг Жозе Моуриньо, привыкший искать оправдания даже загодя, казалось, переступил черту. Усталость команды, а также отсутствие двух лидеров — Златана Ибрагимовича и Поля Погба — рисовали не самую позитивную картину накануне выездной встречи на стадионе "Риверсайд". "Все это означает, что мы, скорее всего, проиграем "Боро".



Мнение Моуриньо подкреплялось и события в стане соперника. Его бывшего помощника Айтора Каранку, потерявшего доверие раздевалки, уволили, а его место занят ассистент самого испанца Стив Анью, сразу пообещавший более атакующий подход от своей команды. Матч сулил "Манчестер Юнайтед" проблемы, но в момент тревоги и потерь на первые роли вышли игроки, обычно находящиеся в ротации менеджера. Маруан Феллайни, самый критикуемый из всех футболистов "Юнайтед", был во главе — бельгиец забил первый гол в поединке и выдал второй подряд матч, доказывающий необходимость его нахождения в составе.



Манкунианцы, вопреки ожиданиям тренера, выиграли и, наконец, покинули шестое место в таблице. Словам Моуриньо принято придавать скрытый смысл, и не исключено, что на этот раз португалец мыслил в этом направлении, желая, чтобы футболисты ближайшего резерва пользовались своим шансом с двойным усилием, пытаясь удивить пессимистично настроенного тренера.



Кабальеро заслуживает быть "первым номером" "Манчестер Сити"



Завершающий поединок тура на "Этихад" полностью соответствовал своей вывеске — ни одна пара соперника в этот уикенд не подарила матч такого же высокого качества. Пеп Гвардиола и Юрген Клопп мало влияли на ход встречи в процессе, но могли быть удовлетворены увиденным: их подопечные в конечном счете давали именно то, что желают видеть оба менеджера в таких больших поединках.



Вероятно, кроме реализации голевых моментов. Шансы имели обе стороны, потому ничейный результат можно назвать справедливым. И если в случае с промахом Адама Лалланы, свое слово сказал подлый случай, во многих других эпизодах ворота "Манчестер Сити" от угроз "Ливерпуля" спасал голкипер. Непривычное резюме для нынешнего сезона "горожан", большую часть которого в рамке провел протеже Гвардиолы Клаудио Браво. Кабальеро, долго сидевший за спиной Джо Харта, в полной мере пользуется своим шансом на закате манчестерской карьеры. Вряд ли это приведет к продлению контракта 35-летнего аргентинца, но пока не сложившийся вратарский план менеджера "Сити" позволяет Кабальеро оставить по себе неплохую память и выиграть для команды ключевые очки в определяющий момент кампании.



Иван Громиков специально для FAPL.ru