Конте рассчитывает на прогресс "Челси" в следующем сезоне

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил своих конкурентов по Премьер-Лиге, что в следующем сезоне его команда будет только лучше.

После провального прошлого сезона, своего худшего за 20 последних лет, "синие" едва ли значились среди фаворитов на завоевание титула, а многие и вовсе даже не относили их к числу участников чемпионской гонки. Однако дебютная английская кампания Конте складывается лучше даже самых оптимистичных прогнозов.

В данный момент "Челси" уверенно возглавляет Премьер-Лигу и нуждается всего в 21 очке в 10 оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе титул. Однако Конте надеется, что это лишь начало.

"Это мой первый сезон в "Челси", и когда у тебя есть возможность работать над улучшением команды несколько лет, то ты должен делать ее лучше. Это естественно".

"Этот сезон очень важен, потому что мои игроки понимают мои идеи футбола. Они адаптируются к моей модели, к моей философии футбола. Мы строим нечто важное".

"Думаю, теперь мои игроки полностью прониклись моими идеями футбола, моими методами. Когда новый тренер приходит в новую команду, то ты должен узнать своих игроков, и тебе требуется немного времени, чтобы изучить их привычки и затем посвятить их в свои идеи — а также показать, что твои идеи позитивны", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 20.03.2017 15:12 # sellman
    Его слова - боевой клич для команды!
    Не сравниться с пустыми обещаниями Венгера, Пепа, Покетино

    Аве, Конте!

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  2. ask 20.03.2017 14:44 # ask
    Фантастический тренер и настоящий мужик!

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  3. eriksen23 20.03.2017 14:42 # eriksen23
    ожидаю регресс к среднему и, как итог, место вне 4-ки.

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  4. golokante 20.03.2017 14:39 # golokante
    Блин, действительно, хотя бы прописку в АПЛ сохранить в следующем сезоне. Я прямо переживаю.))))))

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  5. golokante 20.03.2017 14:35 # golokante
    Какой нахуй Лестер? Давно так не смеялся. Спасибо Исус33, насмешил.

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  6. largo-winch 20.03.2017 14:31 # largo-winch
    Тупой физрук, скоро покажет свою подноготную в ЛЧ против условной Боруссии

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  7. j-silver 20.03.2017 14:30 # j-silver
    надо только всяких канавоподобных каличей из сотава пнуть и топеров набрать и норм можно карать всех в европе

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  8. asnural 20.03.2017 14:26 # asnural
    Карать будет всех сиповок АПЛ

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  9. gio 20.03.2017 14:17 # gio
    лучший, идеальный тренер для синих, будущее в нем, главное чтоб не скопытился от нервов и чтоб руководство поддерживало

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  10. manutd-20champ 20.03.2017 14:17 # manutd-20champ
    кто же против, вперед и с песней

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  11. gio 20.03.2017 14:16 # gio
    влажные мечты хейтеров - уволят, лестер и тп. В следующем сезоне в идеале должен анбиттен оформить, благо конкурентов нет - одни физруки оказались на поверку

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  12. narcot 20.03.2017 14:13 # narcot
    будущий лестер в след сезоне

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  13. selfish 20.03.2017 14:12 # selfish
    Конте топ, лучший, особенный

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  14. noel-gitman 20.03.2017 14:11 # noel-gitman
    В след сезоне тебя уже уволят

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  15. jesus33 20.03.2017 14:06 # jesus33
    Судьба Лестера неизбежна.
    Хорошо если сохранят прописку в АПЛ.

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  16. askarko 20.03.2017 14:02 # askarko
    прошлый сезон худший за 20 лет? у болелов ливера и арса пригорает

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