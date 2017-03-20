Конте рассчитывает на прогресс "Челси" в следующем сезоне
Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил своих конкурентов по Премьер-Лиге, что в следующем сезоне его команда будет только лучше.
После провального прошлого сезона, своего худшего за 20 последних лет, "синие" едва ли значились среди фаворитов на завоевание титула, а многие и вовсе даже не относили их к числу участников чемпионской гонки. Однако дебютная английская кампания Конте складывается лучше даже самых оптимистичных прогнозов.
В данный момент "Челси" уверенно возглавляет Премьер-Лигу и нуждается всего в 21 очке в 10 оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе титул. Однако Конте надеется, что это лишь начало.
"Это мой первый сезон в "Челси", и когда у тебя есть возможность работать над улучшением команды несколько лет, то ты должен делать ее лучше. Это естественно".
"Этот сезон очень важен, потому что мои игроки понимают мои идеи футбола. Они адаптируются к моей модели, к моей философии футбола. Мы строим нечто важное".
"Думаю, теперь мои игроки полностью прониклись моими идеями футбола, моими методами. Когда новый тренер приходит в новую команду, то ты должен узнать своих игроков, и тебе требуется немного времени, чтобы изучить их привычки и затем посвятить их в свои идеи — а также показать, что твои идеи позитивны", — цитирует Конте Evening Standard.
20.03.2017 14:00
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Последние комментарии:
Его слова - боевой клич для команды!
Не сравниться с пустыми обещаниями Венгера, Пепа, Покетино
Аве, Конте!
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Фантастический тренер и настоящий мужик!
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ожидаю регресс к среднему и, как итог, место вне 4-ки.
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Блин, действительно, хотя бы прописку в АПЛ сохранить в следующем сезоне. Я прямо переживаю.))))))
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Какой нахуй Лестер? Давно так не смеялся. Спасибо Исус33, насмешил.
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Тупой физрук, скоро покажет свою подноготную в ЛЧ против условной Боруссии
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надо только всяких канавоподобных каличей из сотава пнуть и топеров набрать и норм можно карать всех в европе
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Карать будет всех сиповок АПЛ
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лучший, идеальный тренер для синих, будущее в нем, главное чтоб не скопытился от нервов и чтоб руководство поддерживало
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кто же против, вперед и с песней
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влажные мечты хейтеров - уволят, лестер и тп. В следующем сезоне в идеале должен анбиттен оформить, благо конкурентов нет - одни физруки оказались на поверку
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будущий лестер в след сезоне
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Конте топ, лучший, особенный
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В след сезоне тебя уже уволят
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Судьба Лестера неизбежна.
Хорошо если сохранят прописку в АПЛ.
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прошлый сезон худший за 20 лет? у болелов ливера и арса пригорает
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