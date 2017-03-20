Гвардиола не будет учить Агуэро, как забивать голы

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не будет учить нападающего Серхио Агуэро попадать по воротам.

За прошедшую неделю аргентинец упустил сразу несколько убойных моментов у ворот соперника, из-за его команда не сумела преодолеть сопротивление "Монако" в 1/8 финала Лиги Чемпионов и обыграть "Ливерпуль" в матче Премьер-Лиги.



Тем не менее, Гвардиола встал на защиту своего бомбардира накануне вечером. По словам Пепа, он не имеет права учить Серхио забивать голы, потому что сам не отличался результативностью, будучи игроком.



"Когда ты играешь с Яя Туре, Давидом Сильвой, Кевином Де Брюйне, двумя молодыми парнями по краям, а также с Агуэро в нападении, команда неизменно будет атаковать и создавать моменты".



"Я могу только представить, что бы произошло, выпусти мы на последние 10 минут матча Агуэро и (Габриэля) Жезуса в связке".



"Насчет моментов Серхио могу сказать только вот что. Я провел в футболе 11 лет и забил за это время 11 голов. Можете подсчитать: в среднем 1 гол за год. И вы думаете, что я имею право учить игроков забивать голы?" - сообщил Гвардиола Goal.