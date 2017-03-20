"Арсенал" не обращался насчет Тухеля

Томас Тухель "Арсенал" официально опроверг слухи о том, что клуб сделал запрос относительно главного тренера дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля.

Сегодня утром немецкое издание Bild сообщило, что "канониры" поинтересовались доступностью Тухеля, в котором они видят возможного преемника для Арсена Венгера, чей контракт по-прежнему истекает в конце сезона. Однако опровержение со стороны лондонского клуба не заставила себя ждать.

"Это неправда", — коротко сообщил официальный представитель "Арсенала" Sky Sports.

Меж тем, наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис, команде которого "канониры" проиграли в минувшую субботу со счетом 3:1, выразил уверенность, что Венгер продлит контракт с "Арсеналом" — Арсен сам сказал ему об этом.

"Я буду удивлен, если он уйдет. Почему я думаю, что он останется? Потому что он сам мне это сказал", — приводит слова Пьюлиса The Sun.


Метки Арсенал, Боруссия, Венгер, Вест Бромвич, Пьюлис, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1298

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Последние комментарии:




  1. j-silver 20.03.2017 13:35 # j-silver
    кто это такой? чем знаменит? какие трофеи выиграл?

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  2. shmit 20.03.2017 13:07 # shmit
    Аллегри)) Тухель))
    таких лохов зовут, я только за

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  3. chelsea88 20.03.2017 12:57 # chelsea88
    шера этого не переживёт. Он так хотел Тухеля...

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  4. spartakkk 20.03.2017 12:53 # spartakkk
    скумы: У Ливера впереди Тоттенхэм, Арсенал и Манчестер Сити, привет 7 место кококо. В итоге 2:0, 3:1, 1:1 и уверенное место в 4 + игры конкурентов между собой а у Ливера последний сложный матч против Эвертона дома. Вот это Клопп топ раскидал партию канеш

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  5. artem-arsenal 20.03.2017 12:49 # artem-arsenal
    Какой нахер Тухель.
    Венгер тилл а дай!

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  6. cristean2 20.03.2017 12:49 # cristean2
    Если Ливерпуль занимает 4-е место, МЮ 5-е и берет ЛЕ, то от Англии будут 5 команд в ЛЧ, или Ливерпуль остается без?

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  7. reddevil13 20.03.2017 12:39 # reddevil13
    "Это неправда", — коротко сообщил официальный представитель "Арсенала" Sky Sports.

    С каких пор Скай Спортс стал официальным представителем гг?

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  8. stefh 20.03.2017 12:33 # stefh
    кому вообще нужен этот ноунейм. у вени хотя бы имя есть. оставить, но урезать всем зарплату и венгре тоже

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  9. rustik 20.03.2017 12:32 # rustik
    Тухель должен попылить еще в Европе, если могет канеш. Так-то вообще не вариант для АПЛ и Арсенал, в частности

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  10. kos9k 20.03.2017 12:29 # kos9k
    с такой е6асосиной будет норм покерят мотивировать в перерыве

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  11. maxvel 20.03.2017 12:26 # maxvel
    Это даже не околотоп

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  12. gharvirtikitl 20.03.2017 12:24 # gharvirtikitl
    В следующем туре разыграют последнюю путевку в ЛЧ. Я буду следить за событиями и держать вас в курсе.

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  13. chelsealondon 20.03.2017 12:09 # chelsealondon
    Слуцкого вам...

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  14. gharvirtikitl 20.03.2017 12:07 # gharvirtikitl
    Не обращался куда? На склад тухелей?

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  15. melwood-lfc 20.03.2017 12:06 # melwood-lfc
    лол
    норм он, канеш, обсирается с боруськой по полной

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  16. rap-woiska 20.03.2017 12:00 # rap-woiska
    тень клоппа

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