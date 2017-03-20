"Арсенал" не обращался насчет Тухеля

"Арсенал" официально опроверг слухи о том, что клуб сделал запрос относительно главного тренера дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля.

Сегодня утром немецкое издание Bild сообщило, что "канониры" поинтересовались доступностью Тухеля, в котором они видят возможного преемника для Арсена Венгера, чей контракт по-прежнему истекает в конце сезона. Однако опровержение со стороны лондонского клуба не заставила себя ждать.



"Это неправда", — коротко сообщил официальный представитель "Арсенала" Sky Sports.



Меж тем, наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис, команде которого "канониры" проиграли в минувшую субботу со счетом 3:1, выразил уверенность, что Венгер продлит контракт с "Арсеналом" — Арсен сам сказал ему об этом.



"Я буду удивлен, если он уйдет. Почему я думаю, что он останется? Потому что он сам мне это сказал", — приводит слова Пьюлиса The Sun.