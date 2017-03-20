"Арсенал" не обращался насчет Тухеля
"Арсенал" официально опроверг слухи о том, что клуб сделал запрос относительно главного тренера дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля.
Сегодня утром немецкое издание Bild сообщило, что "канониры" поинтересовались доступностью Тухеля, в котором они видят возможного преемника для Арсена Венгера, чей контракт по-прежнему истекает в конце сезона. Однако опровержение со стороны лондонского клуба не заставила себя ждать.
"Это неправда", — коротко сообщил официальный представитель "Арсенала" Sky Sports.
Меж тем, наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис, команде которого "канониры" проиграли в минувшую субботу со счетом 3:1, выразил уверенность, что Венгер продлит контракт с "Арсеналом" — Арсен сам сказал ему об этом.
"Я буду удивлен, если он уйдет. Почему я думаю, что он останется? Потому что он сам мне это сказал", — приводит слова Пьюлиса The Sun.
20.03.2017 12:00
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Последние комментарии:
кто это такой? чем знаменит? какие трофеи выиграл?
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Аллегри)) Тухель))
таких лохов зовут, я только за
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шера этого не переживёт. Он так хотел Тухеля...
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скумы: У Ливера впереди Тоттенхэм, Арсенал и Манчестер Сити, привет 7 место кококо. В итоге 2:0, 3:1, 1:1 и уверенное место в 4 + игры конкурентов между собой а у Ливера последний сложный матч против Эвертона дома. Вот это Клопп топ раскидал партию канеш
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Какой нахер Тухель.
Венгер тилл а дай!
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Если Ливерпуль занимает 4-е место, МЮ 5-е и берет ЛЕ, то от Англии будут 5 команд в ЛЧ, или Ливерпуль остается без?
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"Это неправда", — коротко сообщил официальный представитель "Арсенала" Sky Sports.
С каких пор Скай Спортс стал официальным представителем гг?
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кому вообще нужен этот ноунейм. у вени хотя бы имя есть. оставить, но урезать всем зарплату и венгре тоже
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Тухель должен попылить еще в Европе, если могет канеш. Так-то вообще не вариант для АПЛ и Арсенал, в частности
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с такой е6асосиной будет норм покерят мотивировать в перерыве
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Это даже не околотоп
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В следующем туре разыграют последнюю путевку в ЛЧ. Я буду следить за событиями и держать вас в курсе.
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Слуцкого вам...
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Не обращался куда? На склад тухелей?
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лол
норм он, канеш, обсирается с боруськой по полной
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тень клоппа
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