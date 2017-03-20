Матип не вернется в сборную Камеруна

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип объявил, что его карьера в сборной Камеруна окончена.

Ранее в этом году Матип стал одним из семи игроков, отказавшихся от участия в Кубке Африки за камерунскую сборную. Жоэль едва не схлопотал дисквалификацию на период проведения турнира, став предметом разбирательств в ФИФА.



И хотя тогда этот вопрос был решен положительно для "красных", возвращаться в сборную Жоэль не намерен. 25-летний защитник предпочитает сосредоточиться на выступлении за свой клуб.



"Мне было непросто, но я надеюсь, теперь эта глава окончена. Я не понимал, что происходит вокруг меня. Я хотел лишь быть здесь в "Ливерпуле" и играть. За последние пару лет с момента Чемпионата Мира (2014 года) я лишь дважды побывал в сборной".



"Я старался играть и представлять свою страну, делать все, что в моих силах, и к чему-нибудь стремиться, но окружающие вещи этому не способствовали. Я пытался и пытался, но в какой-то момент нужно сказать, что с тебя достаточно. Невозможно продолжать говорить себе: "В следующий раз будет лучше".



"Это Африка, и обстановку здесь никогда нельзя сравнивать с европейским футболом, да я никогда и не сравнивал. Я говорю не про комфортный отель или идеальное поле — это не так важно. Но было бы хорошо, если бы люди думали, что важнее всего что-нибудь выиграть и чего-нибудь добиться", — сообщил Матип The Times.