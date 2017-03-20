Лаллана извинился за промах против "Сити"

Плеймейкер "Ливерпуля" Адам Лаллана принес извинения главному тренеру "красных" Юргену Клопп за упущенный момент в поединке с "Манчестер Сити" (1:1).

Накануне Лаллана упустил убойную возможность принести мерсисайдцам три очка, не попав по мячу из пределов штрафной. После матча Адам даже извинился перед Клоппом и товарищами по команде.



"Он один из лучших, если не лучший игрок с точки зрения технического мастерства, с которым я когда-либо работал. Думаю, дело лишь в том, что он много сил отдал перед этим".



"После игры Адам сразу же извинился, но я сначала не понял, за что. Ему вообще не следовало просить прощения, потому что он провел выдающийся матч", - приводит слова Клоппа Sky Sports.