Канте не ожидает награды Игроку Года

Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что не ощущает себя лучшим игроком Премьер-Лиги этого сезона.

Поспособствовав чемпионскому титулу "Лестера" в прошлом сезоне, летом Канте перебрался на "Стэмфорд Бридж", где стал ключевой фигурой команды Антонио Конте и принялся демонстрировать еще более впечатляющий футбол.



Сейчас Нголо помогает "синим" уверенно возглавлять Премьер-Лигу, имея 10 очков преимущества над ближайшим преследователем. Сам 25-летний француз называется одним из главных претендентов на звание Игрока Года, однако Нголо не ожидает, что эта награда достанется ему, и не чувствует себя лучшим — даже в собственной команде.



"Я в расцвете сил, но я не ощущаю себя лучшим игроком Премьер-Лиги. Здесь много хороших игроков. Многие парни из мой команды заслуживают этой награды".



"Мы должны двигаться вперед матч за матчем. Это то, о чем думает каждый. Мы в хорошем положении, но мы не можем позволить себе расслабиться", — сообщил Канте Telefoot.