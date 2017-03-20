Канте не ожидает награды Игроку Года
Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что не ощущает себя лучшим игроком Премьер-Лиги этого сезона.
Поспособствовав чемпионскому титулу "Лестера" в прошлом сезоне, летом Канте перебрался на "Стэмфорд Бридж", где стал ключевой фигурой команды Антонио Конте и принялся демонстрировать еще более впечатляющий футбол.
Сейчас Нголо помогает "синим" уверенно возглавлять Премьер-Лигу, имея 10 очков преимущества над ближайшим преследователем. Сам 25-летний француз называется одним из главных претендентов на звание Игрока Года, однако Нголо не ожидает, что эта награда достанется ему, и не чувствует себя лучшим — даже в собственной команде.
"Я в расцвете сил, но я не ощущаю себя лучшим игроком Премьер-Лиги. Здесь много хороших игроков. Многие парни из мой команды заслуживают этой награды".
"Мы должны двигаться вперед матч за матчем. Это то, о чем думает каждый. Мы в хорошем положении, но мы не можем позволить себе расслабиться", — сообщил Канте Telefoot.
20.03.2017 09:00
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Последние комментарии:
Кто там в номинантах то будет
Предположу что
Санчес, Азар, Канте, Лукаку
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это шутка?
давайте тогда у каждого днаря спрашивать ожидает он или нет полчить игрока года...
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Зато ее ожидает Златан, но получит Азар
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Скромняга.Не то что всякие кривоногие и распиаренные пахпа с элелой.
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Конечно не ожидает. Её должен Эррера получить
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