Канте не ожидает награды Игроку Года

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что не ощущает себя лучшим игроком Премьер-Лиги этого сезона.

Поспособствовав чемпионскому титулу "Лестера" в прошлом сезоне, летом Канте перебрался на "Стэмфорд Бридж", где стал ключевой фигурой команды Антонио Конте и принялся демонстрировать еще более впечатляющий футбол.

Сейчас Нголо помогает "синим" уверенно возглавлять Премьер-Лигу, имея 10 очков преимущества над ближайшим преследователем. Сам 25-летний француз называется одним из главных претендентов на звание Игрока Года, однако Нголо не ожидает, что эта награда достанется ему, и не чувствует себя лучшим — даже в собственной команде.

"Я в расцвете сил, но я не ощущаю себя лучшим игроком Премьер-Лиги. Здесь много хороших игроков. Многие парни из мой команды заслуживают этой награды".

"Мы должны двигаться вперед матч за матчем. Это то, о чем думает каждый. Мы в хорошем положении, но мы не можем позволить себе расслабиться", — сообщил Канте Telefoot.


Метки Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2017 09:00

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  1. shmit 20.03.2017 09:36 # shmit
    Кто там в номинантах то будет
    Предположу что
    Санчес, Азар, Канте, Лукаку

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  2. andros13 20.03.2017 09:36 # andros13
    это шутка?
    давайте тогда у каждого днаря спрашивать ожидает он или нет полчить игрока года...

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  3. chelsea-69 20.03.2017 09:15 # chelsea-69
    Зато ее ожидает Златан, но получит Азар

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  4. reeker 20.03.2017 09:02 # reeker
    Скромняга.Не то что всякие кривоногие и распиаренные пахпа с элелой.

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  5. stepan-jam-boss 20.03.2017 09:01 # stepan-jam-boss
    Конечно не ожидает. Её должен Эррера получить

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