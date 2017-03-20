У Моуриньо "нет новостей" насчет продления контракта с Ибрагимовичем

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что у него "нет новостей" насчет продления контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Накануне шведское издание Expressen сообщило, что их соотечественник, несмотря на интерес из Америки и Европы, решил остаться в "Юнайтед" на следующий сезон, чтобы постараться выиграть Премьер-Лигу. Именно Премьер-Лига является наиболее желанной целью для Златана, а вовсе не Лига Чемпионов, которую он уже выигрывал ранее в своей карьере.



Также сообщилось, что агент 35-летнего шведа Мино Райола уже прилетел в Манчестер и провел встречу со своим клиентом, чье истекающее соглашение с "красными дьяволами" предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Однако после победного матча против "Мидлсбро", который Ибрагимович пропустил из-за дисквалификации, Моуриньо заявил, что не может подтвердить эту информацию.



"У меня нет новостей. В следующие пару дней у меня не будет новостей", — приводит слова Моуриньо Manchester Evening News.