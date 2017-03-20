Дебют Антонио за сборную Англии откладывается

Как и ожидалось, вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио не смог откликнуться на вызов в сборную Англии по причине травмы задней поверхности бедра.

Вызов на матчи против Германии и Литвы виделся для 26-летнего Антонио отличной возможностью, наконец, дебютировать за национальную команду и заявить о себе на международном уровне.



Однако следующего шага в своей карьере Мичейлу, называемому в числе трансферных целей "Челси", придется подождать. Как и прогнозировал главный тренер "молотобойцев" Славен Билич, полученная в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера" травмы не позволит Антонио откликнуться на вызов из сборной.



Как гласит официальное заявление FA, в воскресенье Антонио был осмотрен медиками своего клуба и сборной Англии, после чего Мичейлу было позволено остаться на реабилитацию в "Вест Хэме".



Добавим, что в предстоящих матчах англичане также будут лишены Харри Кейна, Даниэля Старриджа, Данни Уэлбека и Уэйна Руни.