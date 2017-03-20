Венгер хочет остаться в "Арсенале"

Будущее Арсена Венгера в "Арсенала" стало одной из главных тем утренней прессы в понедельник. Английские издания утверждают, что 67-летний француз планирует остаться на своем посту, а из Германии поступает информация о запросе "канониров" насчет главного тренера дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля.

В минувшую субботу, уступив "Вест Бромвичу" со счетом 3:1, "Арсенал" потерпел свое четвертое поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги, чего прежде еще не случалось за 20 с лишним лет работы Венгера в лондонском клубе.



После поражения на "Хоторнс" Венгер, чей контракт по-прежнему истекает в конце сезона, заявил, что уже определился со своим будущим и пообещал "очень скоро" раскрыть эту тайну. Также Арсен дал понять, что его решение не зависит от попадания "Арсенала" в топ-4 Премьер-Лиги.



"Мое решение не обязательно будет зависеть от этого, потому что я попадал в топ-4 20 раз. Есть нечто более важное. Я оцениваю ситуацию в большем масштабе. Последние результаты — это не то, что определит мое будущее".



"Непопадание в топ-4 — это не конец света, больше не конец. Долгое время это было концом света, но не сегодня. Я имею ввиду, в финансовом отношении".



"Конечно, со спортивной точки зрения это стало бы ударом по нам, но в финансовом отношении Лига Чемпионов уже не так для нас важна, как была пять или шесть лет назад, благодаря деньгам от телетрансляций", — приводит слова Венгера Sky Sports.



И вот сейчас The Telegraph утверждает, что Арсен собирается остаться на "Эмирейтс". Венгер убежден, что ему по силам вывести клуб из глубочайшего кризиса за все время своей работы здесь.



Данное решение не является окончательным — Арсену еще предстоит побеседовать со своим руководством и определить, когда будет лучше всего объявить о заключении новой сделки. Сообщается лишь, что "Арсенал" не планирует этого делать в предстоящую международную паузу.



В то же время немецкое издание Bild передает, что "Арсенал" начал готовиться к расставанию с Венгером и уже поинтересовался доступностью Тухеля, чья "Боруссия" недавно пробилась в четвертьфинал Лиги Чемпионов, где теперь сыграть с "Монако", обидчиком "Манчестер Сити".