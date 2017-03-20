Клопп "немного расстроен" ничьей с "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "немного расстроен" ничейным результатом выездного матча против "Манчестер Сити".

Открыв счет вскоре после перерыва благодаря реализованному Джеймсом Милнером пенальти, "Ливерпуль" вполне мог развить свое преимущество, но вместо этого дрогнул под натиском соперника и позволил "горожанам" сравнять счет — 1:1. Анализируя игру целиком, Клопп готов назвать результат справедливым.



"Если бы мне требовалось оценить сегодняшний матч, то я бы сказал: "Если тебе удается набрать очко против "Манчестер Сити", то это нормально". Но я думаю, мы могли выиграть этот матч, ведь их голкипер совершил ряд выдающихся сейвов".



"Однако мы не довели игру до желаемого конца и слегка позволили сопернику перехватить контроль над игрой, и с помощью своего мастерства они восстановили равновесие — они нанесли один удар и забили. Конечно, они заслужили этот гол, но я думаю, мы могли забить больше".



"Это очко, и это хорошо. Завтра я буду счастлив, но в данный момент времени я немного расстроен — не слишком много, но малость".



"Мы соглашаемся на ничью, это справедливый результат. Мы могли проиграть, и мы могли выиграть. Мы имели три-четыре момента, в первом тайме мы били с линии вратарской. Я не знаю, почему они так обороняются".



"Но, конечно, они имели свои моменты, поэтому результат, возможно, нормальный. В данный момент я не рад, но через несколько часов — буду. Они заслужили забить ответный гол, но мы могли забить больше. Две высоко мотивированных команды, обе стремились к победе до последних секунд", — цитирует Клоппа Sky Sports.