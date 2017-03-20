Гвардиола: "Один из дней, которыми я горжусь больше всего"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал домашнюю ничью с "Ливерпулем" одним из дней, которыми он больше всего гордится в своей карьере.

На пару с командой Юргена Клоппа "горожанам" удалось устроить яркий футбольный спектакль, в котором лишь по какому-то недоразумению зрители увидели всего два гола (1:1). Гвардиола остался чрезвычайно доволен действиями своих подопечных.



"Вы и представить себе не можете, как я счастлив. Это один из дней, которыми я больше всего горжусь в своей тренерской карьере".



"После нашего поражения в Лиге Чемпионов нам было так грустно на протяжении двух дней, что мы даже особо не разговаривали на тренировках".



"Вы вышли сюда против "Ливерпуля", который год не играет в Европе, который имел целую неделю на подготовку к этому матчу, и то, как мы сразились, как мы бегали, какой дух показали, делает этот день одним из счастливейших в моей карьере как тренера".



"Мы играли таким образом, что давали сопернику моменты, но сами создавали гораздо больше. Как и во всех своих матчах, мы создали больше моментов, но в этом наша проблема — мы не забиваем голы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.