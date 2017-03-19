"Сити" и "Ливерпуль" разошлись миром

Серхио Агуэро Сыграв яркий и зрелищный матч и разойдясь миром (1:1), "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" остались на своих местах в таблице Премьер-Лиги.

По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "Монако" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола оставил нетронутой линию атаки, но внедрил в полузащиту Яя Туре, а в оборону — Николаса Отаменди и Фернандиньо.

Наставник "красных" Юрген Клопп смог вернуть в команду выздоровевшего Роберто Фирмино, который сменил на позиции нападающего Дивока Ориги.

На протяжении первого тайма команды демонстрировали отличный футбол на высоких скоростях. "Сити" играл с преимуществом, но постепенно и "Ливерпуль" стал добавлять в уверенности.

Однажды "Сити" откровенно повезло. Туре грубейшим образом сыграл против Эмре Джана, однако рефери Майкл Оливер проявил снисходительность и показал ивуарийскому ветерану лишь желтую карточку.

В концовке тайма соперники обменялись моментами. На опасный прострел Давида Сильвы и неточный удар Фернандиньо "красные" ответили мощный выстрелом Роберто Фирмино из пределов штрафной, но Вилли Кабальеро справился.

А вот второй тайм начался неожиданно. В штрафной "горожан" возникла неразбериха, и Гаэль Клиши в спешке сфолил на Фирмино. Оливер назначил пенальти, который безо всяких шансов для Кабальеро реализовал Джеймс Милнер — 0:1.

Хозяева пошли отыгрываться, и на 61-й минуте "Ливерпуль" едва не наказал чересчур увлекшегося атаками соперника. Филиппе Коутиньо роскошным пасом отправил Фирмино на свидание с Кабальеро, однако Вилли остановил бразильца.

Отделавшись испугом, "Сити" принялся атаковать с еще большим старанием, и гости дрогнули. На 68-й минуте Кевин Де Брюйне сильно прострелил с правого фланга к вратарской, а Агуэро на мгновение опередил Рагнара Клавана и послал мяч в сетку — 1:1.

На 76-й минуте "горожане" едва не вышли вперед. Агуэро в очередной раз разорвал оборону "Ливерпуля", но поскользнулся, и право нанести удар перешло к Де Брюйне — бельгиец попал в штангу.

На 81-й минуте "красные" ответили своим моментом, когда Фирмино отличной передачей верхом вывел Лаллану на убойную позицию, однако Адам не попал по мячу с шести метров.

В заключительные полчаса команды вновь стали демонстрировать искрометный футбол, но в самой концовке силы иссякли, и было решено закончить игру миром.

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" были достойны друг друга. Обе команды показали свои сильные стороны в атаке и обнажили слабые в обороне, о чем все знали и раньше. Ничья в данном случае выглядит справедливым результатом, оставляя "горожан" и "красных" на их местах.

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2017 21:30

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Последние комментарии:




  1. vasya-mu 19.03.2017 21:51 # vasya-mu
    Миха, плес

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  2. ssa 19.03.2017 21:51 # ssa
    Коут как подписал новый контракт, так сразу начал днить... ладно, ладно, после травмы все никак форму не наберет.
    в Барсу за 70 спулить и купить Инсинье у Наполи, а на сдачу ЛЗ.

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  3. blackdreamer 19.03.2017 21:49 # blackdreamer
    60 минут за лфк 30 за сити
    а фанаты щелсей все равно жрут гавно и долбят друг друга в жопу на фапле

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  4. dimon70 19.03.2017 21:48 # dimon70
    футбол,как он должен быть,увидели сегодня.много борьбы,куча моментов,отличная игра вратарей и пара забитых мячей(всего).результат для нас хороший,посмотрим дальше на остальные матчи.

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  5. lookakoo 19.03.2017 21:48 # lookakoo
    Пихаил обманывает вас всех! тут от силы человек 35-40 азазаза
    какие бл десятки тысяч юзеров/просмотров и тд
    одни и те же NOLIFERS

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  6. trent 19.03.2017 21:46 # trent
    очень классный матч для нейтрального зрителя, хотя поражает количество упущенных моментов у обеих команд. лично я за то, чтобы до конца сезона такой расклад сил и остался, но при условии, что Юнайтед выиграет Кубок УЕФА.

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  7. thegodfather 19.03.2017 21:46 # thegodfather
    Через 2 тура станет ясно, сформировалась 4ка или нет. Плюс минус вопрос по лфк/мю.
    Челси и шпоры думаю полюбас.
    Если Мс наберёт в матчах с арсом и Челси 3-4 очка, то они 3ие. Если 2 проеба, тогда уже накал.

    У ливера чисто соперники по именам изи. У арса и мю еще достаточно сложных матчей.
    Посему пока 4ка как есть, такой и будет. Но повторю, по поводу Мс скорее всего 2 ближайших матча прояснит. Они еще под вопросом

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  8. red-devil-4ever 19.03.2017 21:45 # red-devil-4ever
    скаузы реально Робин Гуды - у сильных очи отбирают, слабым отдают)
    Лаллана конечно дико затупил, но ничейка только на руку

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  9. vasya-mu 19.03.2017 21:45 # vasya-mu
    миха,зхабань меян на неделю, плес..
    ЗЫ, ливалуп - шлюзи потртовые и ебаные!!!!

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  10. budun 19.03.2017 21:44 # budun
    2.6 на 1.53+пеналь от тегена
    чёт большая разница.

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  11. rav-07 19.03.2017 21:44 # rav-07
    Лысый сам прострелил себе ногу. Нафиг эти потуги с Фернандиньо на фланге защиты и Туре в опорке? Де Брюйне приходилось на месте опорника атаки начинать из-за всего этого дерьма. После ухода Туре хоть какие-то атаки появились

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  12. redredred 19.03.2017 21:44 # redredred
    Ну хоть футбик посморели помле жозебуса. МЮ уже 4-е по потерянным. Скоро и челсе догоним

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  13. melwood-lfc 19.03.2017 21:43 # melwood-lfc
    https://www.youtube.com/watch?v=jzrZYSnHk_g

    сид и рэм клипас выпустили
    жду мочивилс 2

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  14. ssa 19.03.2017 21:43 # ssa
    сук, международная пауза ни к чему, жди теперь две недели.

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  15. lookakoo 19.03.2017 21:41 # lookakoo
    почему все фейки относят или к мелвуду, или к срапти или Гавриилу? на этом сайте всего 10-15 человек сидит? А как же тысячи и тысячи просмотров новостей!!1111111111

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  16. liverfun 19.03.2017 21:40 # liverfun
    отличная игра, именно такой она должна быть когда играют две самые атакующие команды лиги. результат справедлив.
    очень порадовал вейналдум, сыграл просто топово, джан тоже годно отпахал, клайн сожрал сане и весь фланг, да вообще все молодцы.
    фирминыч после травмы был хорош, коутиньо тоже начал набирать обороты, надеюсь дальше попрет у него, уже пора.

    достойный матч двух хороших команд, отдавших все силы на поле. гвардиоле и сити удачи в концовке сезона.

    ну и пиздос, конечно, сколько 100% моментов загубили обе команды. но это отличительная черта ливерпуля и сити, так что тут все норм.

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  17. vasya-mu 19.03.2017 21:39 # vasya-mu
    горю...
    идите нахуй, шлюхи портовые!!!
    ливалуп! пидары!!!!"!!!!

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  18. ssa 19.03.2017 21:39 # ssa
    справедливый результат. могли как выиграть, так и проиграть, ничейка самое то.
    лучше бы у Лалланы не было 100% момента, тогда сожалеть не о чем было бы. так норм все отыграли, матч - огонь!

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  19. lookakoo 19.03.2017 21:39 # lookakoo
    Норм вы все горите мрази. АПЛ все равно сосет в ЛЧ. В соревновании лучших
    а тут дворовые разборки. Успокойтесь

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  20. thegodfather 19.03.2017 21:39 # thegodfather
    Клопп убил матч заменой коута на ориги. Второй такое днище...

    Для интриги в борьбе за 4ку надо чтобы Мс всосали арсу и Челси(или тут ничья)...там у них еще выезд к сотоном, а в остальном изикатка.
    В общем рубка за 4ку жестяк. Мю уже 4ые по потерянным!!!!!

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