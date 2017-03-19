"Сити" и "Ливерпуль" разошлись миром
Сыграв яркий и зрелищный матч и разойдясь миром (1:1), "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" остались на своих местах в таблице Премьер-Лиги.
По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "Монако" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола оставил нетронутой линию атаки, но внедрил в полузащиту Яя Туре, а в оборону — Николаса Отаменди и Фернандиньо.
Наставник "красных" Юрген Клопп смог вернуть в команду выздоровевшего Роберто Фирмино, который сменил на позиции нападающего Дивока Ориги.
На протяжении первого тайма команды демонстрировали отличный футбол на высоких скоростях. "Сити" играл с преимуществом, но постепенно и "Ливерпуль" стал добавлять в уверенности.
Однажды "Сити" откровенно повезло. Туре грубейшим образом сыграл против Эмре Джана, однако рефери Майкл Оливер проявил снисходительность и показал ивуарийскому ветерану лишь желтую карточку.
В концовке тайма соперники обменялись моментами. На опасный прострел Давида Сильвы и неточный удар Фернандиньо "красные" ответили мощный выстрелом Роберто Фирмино из пределов штрафной, но Вилли Кабальеро справился.
А вот второй тайм начался неожиданно. В штрафной "горожан" возникла неразбериха, и Гаэль Клиши в спешке сфолил на Фирмино. Оливер назначил пенальти, который безо всяких шансов для Кабальеро реализовал Джеймс Милнер — 0:1.
Хозяева пошли отыгрываться, и на 61-й минуте "Ливерпуль" едва не наказал чересчур увлекшегося атаками соперника. Филиппе Коутиньо роскошным пасом отправил Фирмино на свидание с Кабальеро, однако Вилли остановил бразильца.
Отделавшись испугом, "Сити" принялся атаковать с еще большим старанием, и гости дрогнули. На 68-й минуте Кевин Де Брюйне сильно прострелил с правого фланга к вратарской, а Агуэро на мгновение опередил Рагнара Клавана и послал мяч в сетку — 1:1.
На 76-й минуте "горожане" едва не вышли вперед. Агуэро в очередной раз разорвал оборону "Ливерпуля", но поскользнулся, и право нанести удар перешло к Де Брюйне — бельгиец попал в штангу.
На 81-й минуте "красные" ответили своим моментом, когда Фирмино отличной передачей верхом вывел Лаллану на убойную позицию, однако Адам не попал по мячу с шести метров.
В заключительные полчаса команды вновь стали демонстрировать искрометный футбол, но в самой концовке силы иссякли, и было решено закончить игру миром.
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" были достойны друг друга. Обе команды показали свои сильные стороны в атаке и обнажили слабые в обороне, о чем все знали и раньше. Ничья в данном случае выглядит справедливым результатом, оставляя "горожан" и "красных" на их местах.
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче
19.03.2017 21:30
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Последние комментарии:
Миха, плес
(ответить)
Коут как подписал новый контракт, так сразу начал днить... ладно, ладно, после травмы все никак форму не наберет.
в Барсу за 70 спулить и купить Инсинье у Наполи, а на сдачу ЛЗ.
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60 минут за лфк 30 за сити
а фанаты щелсей все равно жрут гавно и долбят друг друга в жопу на фапле
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футбол,как он должен быть,увидели сегодня.много борьбы,куча моментов,отличная игра вратарей и пара забитых мячей(всего).результат для нас хороший,посмотрим дальше на остальные матчи.
(ответить)
Пихаил обманывает вас всех! тут от силы человек 35-40 азазаза
какие бл десятки тысяч юзеров/просмотров и тд
одни и те же NOLIFERS
(ответить)
очень классный матч для нейтрального зрителя, хотя поражает количество упущенных моментов у обеих команд. лично я за то, чтобы до конца сезона такой расклад сил и остался, но при условии, что Юнайтед выиграет Кубок УЕФА.
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Через 2 тура станет ясно, сформировалась 4ка или нет. Плюс минус вопрос по лфк/мю.
Челси и шпоры думаю полюбас.
Если Мс наберёт в матчах с арсом и Челси 3-4 очка, то они 3ие. Если 2 проеба, тогда уже накал.
У ливера чисто соперники по именам изи. У арса и мю еще достаточно сложных матчей.
Посему пока 4ка как есть, такой и будет. Но повторю, по поводу Мс скорее всего 2 ближайших матча прояснит. Они еще под вопросом
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скаузы реально Робин Гуды - у сильных очи отбирают, слабым отдают)
Лаллана конечно дико затупил, но ничейка только на руку
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миха,зхабань меян на неделю, плес..
ЗЫ, ливалуп - шлюзи потртовые и ебаные!!!!
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2.6 на 1.53+пеналь от тегена
чёт большая разница.
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Лысый сам прострелил себе ногу. Нафиг эти потуги с Фернандиньо на фланге защиты и Туре в опорке? Де Брюйне приходилось на месте опорника атаки начинать из-за всего этого дерьма. После ухода Туре хоть какие-то атаки появились
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Ну хоть футбик посморели помле жозебуса. МЮ уже 4-е по потерянным. Скоро и челсе догоним
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https://www.youtube.com/watch?v=jzrZYSnHk_g
сид и рэм клипас выпустили
жду мочивилс 2
(ответить)
сук, международная пауза ни к чему, жди теперь две недели.
(ответить)
почему все фейки относят или к мелвуду, или к срапти или Гавриилу? на этом сайте всего 10-15 человек сидит? А как же тысячи и тысячи просмотров новостей!!1111111111
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отличная игра, именно такой она должна быть когда играют две самые атакующие команды лиги. результат справедлив.
очень порадовал вейналдум, сыграл просто топово, джан тоже годно отпахал, клайн сожрал сане и весь фланг, да вообще все молодцы.
фирминыч после травмы был хорош, коутиньо тоже начал набирать обороты, надеюсь дальше попрет у него, уже пора.
достойный матч двух хороших команд, отдавших все силы на поле. гвардиоле и сити удачи в концовке сезона.
ну и пиздос, конечно, сколько 100% моментов загубили обе команды. но это отличительная черта ливерпуля и сити, так что тут все норм.
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горю...
идите нахуй, шлюхи портовые!!!
ливалуп! пидары!!!!"!!!!
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справедливый результат. могли как выиграть, так и проиграть, ничейка самое то.
лучше бы у Лалланы не было 100% момента, тогда сожалеть не о чем было бы. так норм все отыграли, матч - огонь!
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Норм вы все горите мрази. АПЛ все равно сосет в ЛЧ. В соревновании лучших
а тут дворовые разборки. Успокойтесь
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Клопп убил матч заменой коута на ориги. Второй такое днище...
Для интриги в борьбе за 4ку надо чтобы Мс всосали арсу и Челси(или тут ничья)...там у них еще выезд к сотоном, а в остальном изикатка.
В общем рубка за 4ку жестяк. Мю уже 4ые по потерянным!!!!!
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