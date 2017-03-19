"Сити" и "Ливерпуль" разошлись миром

Сыграв яркий и зрелищный матч и разойдясь миром (1:1), "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" остались на своих местах в таблице Премьер-Лиги.

По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "Монако" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола оставил нетронутой линию атаки, но внедрил в полузащиту Яя Туре, а в оборону — Николаса Отаменди и Фернандиньо.



Наставник "красных" Юрген Клопп смог вернуть в команду выздоровевшего Роберто Фирмино, который сменил на позиции нападающего Дивока Ориги.



На протяжении первого тайма команды демонстрировали отличный футбол на высоких скоростях. "Сити" играл с преимуществом, но постепенно и "Ливерпуль" стал добавлять в уверенности.



Однажды "Сити" откровенно повезло. Туре грубейшим образом сыграл против Эмре Джана, однако рефери Майкл Оливер проявил снисходительность и показал ивуарийскому ветерану лишь желтую карточку.



В концовке тайма соперники обменялись моментами. На опасный прострел Давида Сильвы и неточный удар Фернандиньо "красные" ответили мощный выстрелом Роберто Фирмино из пределов штрафной, но Вилли Кабальеро справился.



А вот второй тайм начался неожиданно. В штрафной "горожан" возникла неразбериха, и Гаэль Клиши в спешке сфолил на Фирмино. Оливер назначил пенальти, который безо всяких шансов для Кабальеро реализовал Джеймс Милнер — 0:1.



Хозяева пошли отыгрываться, и на 61-й минуте "Ливерпуль" едва не наказал чересчур увлекшегося атаками соперника. Филиппе Коутиньо роскошным пасом отправил Фирмино на свидание с Кабальеро, однако Вилли остановил бразильца.



Отделавшись испугом, "Сити" принялся атаковать с еще большим старанием, и гости дрогнули. На 68-й минуте Кевин Де Брюйне сильно прострелил с правого фланга к вратарской, а Агуэро на мгновение опередил Рагнара Клавана и послал мяч в сетку — 1:1.



На 76-й минуте "горожане" едва не вышли вперед. Агуэро в очередной раз разорвал оборону "Ливерпуля", но поскользнулся, и право нанести удар перешло к Де Брюйне — бельгиец попал в штангу.



На 81-й минуте "красные" ответили своим моментом, когда Фирмино отличной передачей верхом вывел Лаллану на убойную позицию, однако Адам не попал по мячу с шести метров.



В заключительные полчаса команды вновь стали демонстрировать искрометный футбол, но в самой концовке силы иссякли, и было решено закончить игру миром.



"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" были достойны друг друга. Обе команды показали свои сильные стороны в атаке и обнажили слабые в обороне, о чем все знали и раньше. Ничья в данном случае выглядит справедливым результатом, оставляя "горожан" и "красных" на их местах.



"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче