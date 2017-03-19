Моуриньо предпочитает победу в Лиге Европы четвертому месту
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что победа в Лиге Европы является для него более предпочтительным достижением, чем завоевание четвертого места в Премьер-Лиге.
Обыграв в воскресенье "Мидлсбро" со счетом 1:3, "красные дьяволы" поднялись на пятую позицию в Премьер-Лиге и теперь находятся в непосредственной близости от топ-4.
Жозе обещает, что в остатке сезона его команда продолжит бороться за попадание в топ-4, однако выиграть Лигу Европы, где "Юнайтед" уже добрался до четвертьфинала, Моуриньо хочется больше.
"Сегодня мы одержали важную победу, потому что они сохраняет нас в гонке за четвертое место. Если бы не победили сегодня, то упустили бы отличную возможность, ведь "Арсенал" потерпел поражение, а "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" играют между собой, и кто-нибудь из них потеряет очки".
"Однако я предпочитаю выиграть Лигу Европы, потому что это дает то же самое — путевку в Лигу Чемпионов — а также трофей, престиж и право сразиться за Суперкубок Европы".
"Но, возможно, мы не выиграем Лигу Европы, поэтому мы обязаны сражаться за четвертое место, пока у нас есть шансы. Это именно то, что мы делали сегодня, будучи лишенными столь многих игроков. Все парни проявили великолепный настрой и желание. Это победа огромной важности для нас", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
19.03.2017 20:25
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Последние комментарии:
Бенитес нервно курить в сторонке
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один старичек тоже хотел покер выиграть,но как-то не получилось.есть чуйка,что история может повторится
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все верно, пускай в четверке будут лфк и мс, а мы ЛЕ заберем. конечно, хотелось бы выгнать шпор с четверки, но они хороши и календарь топовый.
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Когда упрекал Бенитеса в завоевании ненужного трофея, а теперь престиж. Двойные стандарты
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