Моуриньо предпочитает победу в Лиге Европы четвертому месту

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что победа в Лиге Европы является для него более предпочтительным достижением, чем завоевание четвертого места в Премьер-Лиге.

Обыграв в воскресенье "Мидлсбро" со счетом 1:3, "красные дьяволы" поднялись на пятую позицию в Премьер-Лиге и теперь находятся в непосредственной близости от топ-4.



Жозе обещает, что в остатке сезона его команда продолжит бороться за попадание в топ-4, однако выиграть Лигу Европы, где "Юнайтед" уже добрался до четвертьфинала, Моуриньо хочется больше.



"Сегодня мы одержали важную победу, потому что они сохраняет нас в гонке за четвертое место. Если бы не победили сегодня, то упустили бы отличную возможность, ведь "Арсенал" потерпел поражение, а "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" играют между собой, и кто-нибудь из них потеряет очки".



"Однако я предпочитаю выиграть Лигу Европы, потому что это дает то же самое — путевку в Лигу Чемпионов — а также трофей, престиж и право сразиться за Суперкубок Европы".



"Но, возможно, мы не выиграем Лигу Европы, поэтому мы обязаны сражаться за четвертое место, пока у нас есть шансы. Это именно то, что мы делали сегодня, будучи лишенными столь многих игроков. Все парни проявили великолепный настрой и желание. Это победа огромной важности для нас", — цитирует Моуриньо Sky Sports.