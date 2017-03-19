"Тоттенхэм" в 10-й раз кряду победил на "Уайт Харт Лэйн"

Деле Алли Не без труда, но "Тоттенхэм" все-таки обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:1 и развил свою серию домашних побед в Премьер-Лиге до 10.

В отсутствие Харри Кейна на острие атак "шпор" отправился Сон Хен Мин. Кристиан Эриксен, начинавший прошлый матч на лавке, вернулся в старт. Также с первых минут появились Кайл Уолкер и Мусса Дембеле, заменив Кирана Триппьера и Харри Уинкса.

"Святые" вышли той же командой, что и на победный матч против "Уоторда" (4:3).

Первый момент в матче создали хозяева, но Фрэйзер Форстер справился с Соном. Однако на 14-й минуте голкипер "Саутгемптона"уже не смог выручить свою команду. Получив мяч на скорости от Дембеле, Эриксен сильно пробил в нижний угол ворот — 1:0.

На 24-й минуте в штрафной "Саутгемптона" возник еще один опаснейший момент, однако Форстер каким-то чудом парировал удар Тоби Алдервейрелда головой.

Нельзя сказать, что "святые" совершенно не помышляли об атаках — это не так, однако Маноло Гиббиадини и Душан Тадич допустили промахи из выгодных позиций.

А на 32-й минуте Стивен Дэвис нечаянно сбил в своей штрафной Деле Алли, что дало повод рефери назначить пенальти. Сам же Алли и реализовал 11-метровый — 2:0.

Затем "Тоттенхэм" сбавил обороты, предпочитая играть надежно. Гостям было тяжело, однако они не отчаивались, и вскоре после начала второго тайма были вознаграждены. Это Джеймс Уорд-Проуз с линии вратарской замкнул прострел Райана Бертрана — 2:1.

В дальнейшем игра проходила тяжело для "шпор". "Саутгемптон" изо всех сил рвался вперед, однако подопечным Маурисио Почеттино удалось сдержать соперника и отстоять победу.

"Тоттенхэм" одержал 10-ю кряду домашнюю победу в Премьер-Лиге и дополнительно упрочил свое положение в зоне Лиги Чемпионов. "Шпоры" очень мощно начали матч, легко забив два гола, но затем им пришлось потрудиться, чтобы набрать очередные три очка.

"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2017 19:15

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Последние комментарии:




  1. reams 19.03.2017 20:12 # reams
    Вот это стерлинг довн, с метра не попасть по мячу

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  2. chelsealondon 19.03.2017 20:12 # chelsealondon
    Ничейка будет...

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  3. liverfun 19.03.2017 20:12 # liverfun
    годно милнер на своих ногах прокатил стерлинга, а тот и ударить забыл

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  4. stepan-jam-boss 19.03.2017 20:11 # stepan-jam-boss
    Стерлинг поскользнулся в лучших традициях скаузеров

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  5. manchester-money 19.03.2017 20:11 # manchester-money
    Стерлинг кеееееееек

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  6. rap-woiska 19.03.2017 20:11 # rap-woiska
    ахаха оливер откупился короч)тут тоже пеночка

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  7. shmit 19.03.2017 20:11 # shmit
    милнер топово стерву срубил

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  8. wolfsmensch 19.03.2017 20:11 # wolfsmensch
    даже Погребняк бы забил в этом эпизоде

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  9. tvinkovod 19.03.2017 20:11 # tvinkovod
    ебать какой момент сити

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  10. j-silver 19.03.2017 20:11 # j-silver
    Ааааааа, ору. Вот лохи)))))

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  11. rav-07 19.03.2017 20:10 # rav-07
    ахахахахахахах

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  12. dragonishka 19.03.2017 20:10 # dragonishka
    Вотеталол, Серпантиньо

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  13. liverfun 19.03.2017 20:10 # liverfun
    бля, ахаха

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  14. obey-mikel 19.03.2017 20:10 # obey-mikel
    ахахах, капец лахи, как так?!!!

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  15. eriksen23 19.03.2017 20:10 # eriksen23
    отскок века.

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  16. redredred 19.03.2017 20:09 # redredred
    Розанов против сити топит. Видимо видит конкурента для челси

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  17. stepan-jam-boss 19.03.2017 20:08 # stepan-jam-boss
    Какой же Мане уродливый это пиздос. Словно мамбета взяли и в чёрный покрасили

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  18. electric 19.03.2017 20:07 # electric
    жк дебревну зажал ухахахха

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  19. redredred 19.03.2017 20:06 # redredred
    Пи3дец заруба
    Каефф
    Гоу травмы уже

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  20. reams 19.03.2017 20:05 # reams
    Розанов петух, где он там пенали увидел, что в первом моменте, что во втором

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