"Тоттенхэм" в 10-й раз кряду победил на "Уайт Харт Лэйн"

Не без труда, но "Тоттенхэм" все-таки обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:1 и развил свою серию домашних побед в Премьер-Лиге до 10.

В отсутствие Харри Кейна на острие атак "шпор" отправился Сон Хен Мин. Кристиан Эриксен, начинавший прошлый матч на лавке, вернулся в старт. Также с первых минут появились Кайл Уолкер и Мусса Дембеле, заменив Кирана Триппьера и Харри Уинкса.



"Святые" вышли той же командой, что и на победный матч против "Уоторда" (4:3).



Первый момент в матче создали хозяева, но Фрэйзер Форстер справился с Соном. Однако на 14-й минуте голкипер "Саутгемптона"уже не смог выручить свою команду. Получив мяч на скорости от Дембеле, Эриксен сильно пробил в нижний угол ворот — 1:0.



На 24-й минуте в штрафной "Саутгемптона" возник еще один опаснейший момент, однако Форстер каким-то чудом парировал удар Тоби Алдервейрелда головой.



Нельзя сказать, что "святые" совершенно не помышляли об атаках — это не так, однако Маноло Гиббиадини и Душан Тадич допустили промахи из выгодных позиций.



А на 32-й минуте Стивен Дэвис нечаянно сбил в своей штрафной Деле Алли, что дало повод рефери назначить пенальти. Сам же Алли и реализовал 11-метровый — 2:0.



Затем "Тоттенхэм" сбавил обороты, предпочитая играть надежно. Гостям было тяжело, однако они не отчаивались, и вскоре после начала второго тайма были вознаграждены. Это Джеймс Уорд-Проуз с линии вратарской замкнул прострел Райана Бертрана — 2:1.



В дальнейшем игра проходила тяжело для "шпор". "Саутгемптон" изо всех сил рвался вперед, однако подопечным Маурисио Почеттино удалось сдержать соперника и отстоять победу.



"Тоттенхэм" одержал 10-ю кряду домашнюю победу в Премьер-Лиге и дополнительно упрочил свое положение в зоне Лиги Чемпионов. "Шпоры" очень мощно начали матч, легко забив два гола, но затем им пришлось потрудиться, чтобы набрать очередные три очка.



"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче