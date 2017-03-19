"Тоттенхэм" в 10-й раз кряду победил на "Уайт Харт Лэйн"
Не без труда, но "Тоттенхэм" все-таки обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:1 и развил свою серию домашних побед в Премьер-Лиге до 10.
В отсутствие Харри Кейна на острие атак "шпор" отправился Сон Хен Мин. Кристиан Эриксен, начинавший прошлый матч на лавке, вернулся в старт. Также с первых минут появились Кайл Уолкер и Мусса Дембеле, заменив Кирана Триппьера и Харри Уинкса.
"Святые" вышли той же командой, что и на победный матч против "Уоторда" (4:3).
Первый момент в матче создали хозяева, но Фрэйзер Форстер справился с Соном. Однако на 14-й минуте голкипер "Саутгемптона"уже не смог выручить свою команду. Получив мяч на скорости от Дембеле, Эриксен сильно пробил в нижний угол ворот — 1:0.
На 24-й минуте в штрафной "Саутгемптона" возник еще один опаснейший момент, однако Форстер каким-то чудом парировал удар Тоби Алдервейрелда головой.
Нельзя сказать, что "святые" совершенно не помышляли об атаках — это не так, однако Маноло Гиббиадини и Душан Тадич допустили промахи из выгодных позиций.
А на 32-й минуте Стивен Дэвис нечаянно сбил в своей штрафной Деле Алли, что дало повод рефери назначить пенальти. Сам же Алли и реализовал 11-метровый — 2:0.
Затем "Тоттенхэм" сбавил обороты, предпочитая играть надежно. Гостям было тяжело, однако они не отчаивались, и вскоре после начала второго тайма были вознаграждены. Это Джеймс Уорд-Проуз с линии вратарской замкнул прострел Райана Бертрана — 2:1.
В дальнейшем игра проходила тяжело для "шпор". "Саутгемптон" изо всех сил рвался вперед, однако подопечным Маурисио Почеттино удалось сдержать соперника и отстоять победу.
"Тоттенхэм" одержал 10-ю кряду домашнюю победу в Премьер-Лиге и дополнительно упрочил свое положение в зоне Лиги Чемпионов. "Шпоры" очень мощно начали матч, легко забив два гола, но затем им пришлось потрудиться, чтобы набрать очередные три очка.
"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче
19.03.2017 19:15
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Вот это стерлинг довн, с метра не попасть по мячу
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Ничейка будет...
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годно милнер на своих ногах прокатил стерлинга, а тот и ударить забыл
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Стерлинг поскользнулся в лучших традициях скаузеров
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Стерлинг кеееееееек
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ахаха оливер откупился короч)тут тоже пеночка
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милнер топово стерву срубил
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даже Погребняк бы забил в этом эпизоде
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ебать какой момент сити
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Ааааааа, ору. Вот лохи)))))
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ахахахахахахах
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Вотеталол, Серпантиньо
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бля, ахаха
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ахахах, капец лахи, как так?!!!
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отскок века.
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Розанов против сити топит. Видимо видит конкурента для челси
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Какой же Мане уродливый это пиздос. Словно мамбета взяли и в чёрный покрасили
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жк дебревну зажал ухахахха
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Пи3дец заруба
Каефф
Гоу травмы уже
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Розанов петух, где он там пенали увидел, что в первом моменте, что во втором
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