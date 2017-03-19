Моуриньо: "Парни отдали абсолютно все"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил свою команду, которая, даже будучи обескровленной, смогла одержать важнейшую победу против "Мидлсбро".

Напомним, на "Риверсайд" подопечные Моуриньо прибыли без дисквалифицированных Андера Эрреры и Златана Ибрагимовича, без травмированного Поля Поля, а также с огромной усталостью, накопленной из-за жесточайшего графика игр.



Тем не менее, "красные дьяволы" одержали победу со счетом 1:3 и впервые с ноября покидают шестую позицию по итогам тура. Этот успех, достигнутый в столь суровых условиях, Моуриньо сравнил с буквами алфавита — правда, слегка перепутав их порядок.



"У нас все было в порядке с настроем, желанием и образом мышления. Мы приехали сюда без A, B, C, D, E, F и G, но с L, M, N, S, O, P".



"Эти парни отдали абсолютно все. Думаю, мы очень хорошо начали матч. Вальдес совершил три великолепных сейва, прежде чем мы открыли счет. До второго гола мы полностью контролировали игру. Затем они перестроились и стали играть с Гестедом и Негредо впереди, забрасывая мяч длинными передачами в штрафную".



"Мы решили добавить еще одного защитника, но, думаю, ошибка была в том, что мы позволили им слишком легко проникать в свою штрафную. В заключительные 15 минут нам пришлось сражаться".



"Они не имели моментов, однако они направляли мяч в опасные зоны, из-за чего игра сохраняла интригу до последней секунды", — цитирует Моуриньо Daily Mail.