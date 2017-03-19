Лукаку отверг новый контракт с "Эвертоном" из-за пункта об отсутпных

Ромелу Лукаку Изданию Daily Mirror стало известно, почему нападающий Ромелу Лукаку отказался от нового контракта с "ирисками". Бельгийца не устроил пункт об отступных в размере 100 миллионов фунтов.

Ранее в этом сезоне агент Мино Райола подчеркивал, что его клиент готов остаться на "Гудисон Парк" и продлить контракт с мерсисайдским клубом. В какой-то момент вероятность заключения сделки составляла 99,9%.

Однако в последний момент Лукаку отказался от нового соглашения, уведомив об этом боссов "Эвертона". Несколько дней спустя Ромелу даже намекнул, что причина его решения скрывалась за скромными амбициями "ирисок".

Еще один фактор, повлиявший на ход Лукаку, заключался в пункте об отступных, прописанный в новом контракте. "Эвертон" вписал соответствующую опцию, оставив за потенциальным покупателями возможность выкупить трансфер Ромелу, но только за 100 миллионов фунтов.

Столь внушительная сумма отпугнула 23-летнего нападающего, забившего уже больше 20 голов в этом сезоне. Недолго думая, Лукаку приостановил все переговоры с "ирисками".



Метки Лукаку, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 19.03.2017 17:30

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  1. gjchancel 19.03.2017 18:10 # gjchancel
    за 50 обратно в Челси и Мишку им в аренду на год и все счастливы.

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  2. tem478 19.03.2017 17:40 # tem478
    Эвертон бабла хочет срубить побольше, что естественно и нормально, но развести не получится ирискам бельгийца имхо, т.к. Райола тот еще жук, шарит что да как, по-другому мутканет себе на хлеб с маслом

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