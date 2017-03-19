"Юнайтед" обыграл "Боро" и вышел на пятое место

Благодаря выездной победе 1:3 над "Мидлсбро" "Манчестер Юнайтед" совершил рывок на пятую позицию в Премьер-Лиге.

Относительно поражения от "Манчестер Сити" в Кубке Англии в старт "речников" вернулись Виктор Вальдес, Гастон Рамирес, Стюарт Даунинг и Альваро Негредо.



Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поменял семерых игроков по сравнению с победой над "Ростовом" в Лиге Европы посреди недели. Среди прочих, вернулись в команду Давид Де Хеа, Майкл Кэррик и Маркус Рэшфорд.



"Юнайтед", оставивший немало физических сил в последние недели, начал матч в энергосберегающем режиме. "Боро" спокойно владел мячом, но без продвижения.



Тем не менее, первый опасный момент создали именно гости. На седьмой минуте Рэшфорд вырвался один на один с Виктором Вальдесом по левому краю штрафной, однако голкипер остановил мяч. Спустя шесть минут хозяева ответили крученым ударом Рамиреса — Давид Де Хеа тоже справился.



Вновь взяв паузу, "Юнайтед" разразился двойным моментом в середине тайма, и быть бы голу, если бы не Вальдес. Сперва Виктор отразил удар в упор Рэшфорда, а затем не позволил отличиться Антонио Валенсии, игравшему на добивании.



Теперь уже инициатива перешла к "дьяволам", они принялись наращивать давление и регулярно добираться до штрафной "Боро". А на 30-й минуте случился вполне ожидаемый гол. Эшли Янг с левого фланга навесил к дальней штанге, где затаившийся Маруан Феллайни пробил головой — 0:1.



В остатке тайма "Боро" провел несколько атак, но Де Хеа больше не потревожил. "Юнайтед" тоже свои комбинации не доводил до логического конца.



После перерыва хозяева продолжили стараться, однако "дьяволы" полностью контролировали ситуацию, держа соперника в узде. Кроме того, у гостей стало появляться свободное пространство, и на 62-й минуте они этим воспользовались, когда Джесси Лингард, продвинувшись вперед, классно пробил с дистанции — 0:2.



Сделав счет комфортным, "Юнайтед" сосредоточился на обороне, тогда как "Боро" из последних сил принялся атаковать. Этот натиск не прошел даром. На 77-й минуте Крис Смоллинг махнул ногой мимо мяча, позволив Руди Гестеду расстрелять ворота с близкого расстояния — 1:2.



"Речники" почувствовали, что в этом матче, возможно, еще не все потеряно, однако "дьяволы" своего не отпустили, а уже в компенсированное время Валенсия наказал поскользнувшегося Вальдеса и завел мяч в пустые ворота — 1:3.



"Мидлсбро" сыграл гораздо лучше, чем в последних матчах при Айторе Каранке, однако запыхавшемуся к этой стадии сезона "Манчестер Юнайтед" хватило каких-то 10 минут активности, чтобы забить гол и поставить себя в выгодное положение, впоследствии обеспечившее еще один гол, а с ним и важнейшие три очка.



"Мидлсбро" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче