"Юнайтед" обыграл "Боро" и вышел на пятое место

Джесси Лингард Благодаря выездной победе 1:3 над "Мидлсбро" "Манчестер Юнайтед" совершил рывок на пятую позицию в Премьер-Лиге.

Относительно поражения от "Манчестер Сити" в Кубке Англии в старт "речников" вернулись Виктор Вальдес, Гастон Рамирес, Стюарт Даунинг и Альваро Негредо.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поменял семерых игроков по сравнению с победой над "Ростовом" в Лиге Европы посреди недели. Среди прочих, вернулись в команду Давид Де Хеа, Майкл Кэррик и Маркус Рэшфорд.

"Юнайтед", оставивший немало физических сил в последние недели, начал матч в энергосберегающем режиме. "Боро" спокойно владел мячом, но без продвижения.

Тем не менее, первый опасный момент создали именно гости. На седьмой минуте Рэшфорд вырвался один на один с Виктором Вальдесом по левому краю штрафной, однако голкипер остановил мяч. Спустя шесть минут хозяева ответили крученым ударом Рамиреса — Давид Де Хеа тоже справился.

Вновь взяв паузу, "Юнайтед" разразился двойным моментом в середине тайма, и быть бы голу, если бы не Вальдес. Сперва Виктор отразил удар в упор Рэшфорда, а затем не позволил отличиться Антонио Валенсии, игравшему на добивании.

Теперь уже инициатива перешла к "дьяволам", они принялись наращивать давление и регулярно добираться до штрафной "Боро". А на 30-й минуте случился вполне ожидаемый гол. Эшли Янг с левого фланга навесил к дальней штанге, где затаившийся Маруан Феллайни пробил головой — 0:1.

В остатке тайма "Боро" провел несколько атак, но Де Хеа больше не потревожил. "Юнайтед" тоже свои комбинации не доводил до логического конца.

После перерыва хозяева продолжили стараться, однако "дьяволы" полностью контролировали ситуацию, держа соперника в узде. Кроме того, у гостей стало появляться свободное пространство, и на 62-й минуте они этим воспользовались, когда Джесси Лингард, продвинувшись вперед, классно пробил с дистанции — 0:2.

Сделав счет комфортным, "Юнайтед" сосредоточился на обороне, тогда как "Боро" из последних сил принялся атаковать. Этот натиск не прошел даром. На 77-й минуте Крис Смоллинг махнул ногой мимо мяча, позволив Руди Гестеду расстрелять ворота с близкого расстояния — 1:2.

"Речники" почувствовали, что в этом матче, возможно, еще не все потеряно, однако "дьяволы" своего не отпустили, а уже в компенсированное время Валенсия наказал поскользнувшегося Вальдеса и завел мяч в пустые ворота — 1:3.

"Мидлсбро" сыграл гораздо лучше, чем в последних матчах при Айторе Каранке, однако запыхавшемуся к этой стадии сезона "Манчестер Юнайтед" хватило каких-то 10 минут активности, чтобы забить гол и поставить себя в выгодное положение, впоследствии обеспечившее еще один гол, а с ним и важнейшие три очка.

"Мидлсбро" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Мидлсбро, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2017 16:55

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Последние комментарии:




  1. ooaaaa 19.03.2017 18:24 # ooaaaa
    а богут нормально ногу сломал и был отчислен, интересно он сможет претендовать на кольцо проведя 1 минуту за кавс?

    такая же карма настигла и тощего в белом доме, когда его нога почти хрустнула, как палочка твикс, какие то вью давал, как всегда бредовые про черное детство, нагнал порчу сам

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  2. melwood-lfc 19.03.2017 18:23 # melwood-lfc
    норм кофе с маршмеллоу заходит канеш

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  3. budun 19.03.2017 18:23 # budun
    1 спртк 20 45
    2 цск 20 39
    0 пропущенных за три матча у бульбоконте
    концовка норм будет

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  4. karandash 19.03.2017 18:20 # karandash
    Казалось бы, с чего гореть пенсам, ан нет, тлеют словно астероиды в небе)

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  5. dimon70 19.03.2017 18:13 # dimon70
    Земля остановилась,Солнце потухло.......5 27 52

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  6. tvinkovod 19.03.2017 18:10 # tvinkovod
    6 27 50

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  7. budun 19.03.2017 18:09 # budun
    как же чётко Гончаренко ведёт команду. Главное теперь не расслабляться.

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  8. liverfun 19.03.2017 18:03 # liverfun
    норм пеночку судья зажал ответную

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  9. slash-lfc 19.03.2017 18:00 # slash-lfc
    Чёт задумался:" а если бы Абрамка тогда купил Тоттенхэм, нынешние пинсы были бы фанатами ТТХ?"

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  10. eriksen23 19.03.2017 17:58 # eriksen23
    эриксен лучший апз апл наряду с матой.

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  11. slash-lfc 19.03.2017 17:56 # slash-lfc
    Как же оxуенно катает Тоттенхэм.

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  12. thegodfather 19.03.2017 17:55 # thegodfather
    Как же повезет моей будущей жене. Выйти за такого красавчика, еще и великого собирателя, плюс нолайфер, что делает меня примерным семьянином.

    Бля, я прям как мой братишка мелв, только я красивый

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  13. largo-winch 19.03.2017 17:53 # largo-winch
    Манолас пропустил 8 игр в карьере.
    И Матип пропустил 0 игр в прошлом сезоне в Бундеслиге. Ога бля

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  14. budun 19.03.2017 17:53 # budun
    норм так Круйф придумал топовую схемку и 35 лет спустя собрал фупл.

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  15. melwood-lfc 19.03.2017 17:52 # melwood-lfc
    все то время, пока карта мародеров была у фреда и джорджа, они бл ни разу не заметили, что все это время с роном спал питер петтигрю...

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  16. andros13 19.03.2017 17:50 # andros13
    Эриксен по ходу в МЮ захотел

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  17. slash-lfc 19.03.2017 17:49 # slash-lfc
    14-й гол в чемпике. Блять, что за топарь. Чират, твою младшую дочь е6ал.

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  18. thegodfather 19.03.2017 17:49 # thegodfather
    Шпоры легчайше.

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  19. jt266 19.03.2017 17:48 # jt266
    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намерен остаться на "Эмирейтс" по окончанию сезона, приняв предложенный клубом контракт на один год.
    Несмотря на протесты болельщиков и провальные результаты в последних матчах, 67-лтний француз собрался отработать в клубе еще 12 месяцев, сообщает Express.
    Издание также отмечает, что Венгера в "Арсенале" готов заменить нынешний наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

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  20. eriksen23 19.03.2017 17:48 # eriksen23
    2-0, совсем изи.

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