Гризманн уедет в Англию только с согласия "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что переедет в Премьер-Лигу только с согласия мадридского клуба.

Несмотря на острый интерес к Антуану со стороны "Манчестер Юнайтед" и, по слухам, их соседей из "Манчестер Сити", француз связывает свое долгосрочное будущее исключительно с "Атлетико".



Ранее в этом сезоне Гризманн заявлял, что предпочитает остаться на "Висенте Кальдерон" и продолжить работу под руководство Диего Симеоне. Отъезд Антуана в Премьер-Лигу будет возможен только в том случае, если "Атлетико" согласится его продать.



"Как я говорил много раз в прошлом, у меня действующий контракт с "Атлетико", а моя семья счастлива в Мадриде. И не забывайте: чтобы куда-нибудь уйти, требуется желание клуба", - сообщил Гризманна в интервью Bein Sport.