Гризманн уедет в Англию только с согласия "Атлетико"

Антуан Гризманн Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что переедет в Премьер-Лигу только с согласия мадридского клуба.

Несмотря на острый интерес к Антуану со стороны "Манчестер Юнайтед" и, по слухам, их соседей из "Манчестер Сити", француз связывает свое долгосрочное будущее исключительно с "Атлетико".

Ранее в этом сезоне Гризманн заявлял, что предпочитает остаться на "Висенте Кальдерон" и продолжить работу под руководство Диего Симеоне. Отъезд Антуана в Премьер-Лигу будет возможен только в том случае, если "Атлетико" согласится его продать.

"Как я говорил много раз в прошлом, у меня действующий контракт с "Атлетико", а моя семья счастлива в Мадриде. И не забывайте: чтобы куда-нибудь уйти, требуется желание клуба", - сообщил Гризманна в интервью Bein Sport.



Метки Атлетико, Гризманн

Автор foxmcfc   

Дата 19.03.2017 16:00

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  1. chev11 19.03.2017 16:07 # chev11
    Неожиданно. Вы еще скажите, что Атлетико только за деньги согласится его отпустить!

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  2. rav-07 19.03.2017 16:00 # rav-07
    и только в МЮ.

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