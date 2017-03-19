Гризманн уедет в Англию только с согласия "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что переедет в Премьер-Лигу только с согласия мадридского клуба.
Несмотря на острый интерес к Антуану со стороны "Манчестер Юнайтед" и, по слухам, их соседей из "Манчестер Сити", француз связывает свое долгосрочное будущее исключительно с "Атлетико".
Ранее в этом сезоне Гризманн заявлял, что предпочитает остаться на "Висенте Кальдерон" и продолжить работу под руководство Диего Симеоне. Отъезд Антуана в Премьер-Лигу будет возможен только в том случае, если "Атлетико" согласится его продать.
"Как я говорил много раз в прошлом, у меня действующий контракт с "Атлетико", а моя семья счастлива в Мадриде. И не забывайте: чтобы куда-нибудь уйти, требуется желание клуба", - сообщил Гризманна в интервью Bein Sport.
19.03.2017 16:00
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Неожиданно. Вы еще скажите, что Атлетико только за деньги согласится его отпустить!
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и только в МЮ.
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