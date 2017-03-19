Кейн может стать новым капитаном сборной Англии

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, скорее всего, станет новым капитаном сборной Англии на финальную часть Чемпионата Мира.

На этой неделе рулевой "трех львов" Гарет Саутгейт огласил список игроков на матчи против Германии и Литвы, в котором не оказалось капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни. На такое решение тренера сподвигли два фактора: бесконечные травмы ветераны и наметившийся кризис в игре.



В сложившейся ситуации Саутгейту необходим игрок, который сможет перенять капитанскую повязку из рук Уэйна и повести команду за собой. Таким человеком Гарет видит, прежде всего, Кейна.



"Харри обладает определенными лидерскими качествами. Он очень решительный, целеустремленный парень, который проводит очередной выдающийся сезон и всегда настроен на самосовершенствование".



"К сожалению, я до сих не могу вызвать его в расположение сборной: осенью он получил серьезную травму и сейчас – тоже. Но Харри действительно хорош и всегда готов говорить от лица команды", - цитирует Саутгейта Daily Mirror.