Кейн может стать новым капитаном сборной Англии

Уэйн Руни и Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, скорее всего, станет новым капитаном сборной Англии на финальную часть Чемпионата Мира.

На этой неделе рулевой "трех львов" Гарет Саутгейт огласил список игроков на матчи против Германии и Литвы, в котором не оказалось капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни. На такое решение тренера сподвигли два фактора: бесконечные травмы ветераны и наметившийся кризис в игре.

В сложившейся ситуации Саутгейту необходим игрок, который сможет перенять капитанскую повязку из рук Уэйна и повести команду за собой. Таким человеком Гарет видит, прежде всего, Кейна.

"Харри обладает определенными лидерскими качествами. Он очень решительный, целеустремленный парень, который проводит очередной выдающийся сезон и всегда настроен на самосовершенствование".

"К сожалению, я до сих не могу вызвать его в расположение сборной: осенью он получил серьезную травму и сейчас – тоже. Но Харри действительно хорош и всегда готов говорить от лица команды", - цитирует Саутгейта Daily Mirror.


Метки Кейн, Руни, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 19.03.2017 15:00

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  1. rav-07 19.03.2017 15:42 # rav-07
    Но ведь колбасная помойка в один голос орет про хэндерсона

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  2. dimon70 19.03.2017 15:28 # dimon70
    пусть носит,не мешок цемента однако

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  3. morrow 19.03.2017 15:16 # morrow
    Уже два вскукарека про "обесценилась повязка".
    А Кейн – мужик и лидер своей команды, и не носит в ТХ повязку только потому, что там кэпом Льорис, который и в сборной Франции капитанит и его все там слушаются.

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  4. chelsealondon 19.03.2017 15:02 # chelsealondon
    После Бэкхема и Терри....обесценилась повязка...

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  5. jesus33 19.03.2017 15:01 # jesus33
    После терри эта повязка обесценилась.
    Любой дурак может носить теперь её.

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