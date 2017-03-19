Клопп: "Только я могу выиграть титул с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что только он способен привести "красных" к долгожданному чемпионству в Премьер-Лиге.

Как известно, последний раз "Ливерпуль" становился лучшей командой Англии еще до образования Премьер-Лиги – в 1990 году. В этом сезоне у "красных" практически не осталось шансов прервать серию – отставание от лидирующего "Челси" составляет 11 очков.



Тем не менее, Клопп уверен, что в скором времени добьется успехов с "Ливерпулем". По словам Юргена, привести "красных" к чемпионскому титулу Премьер-Лигу способен только он.



"Когда ты достигаешь цели, это сущая фантастика. Если же вы ее не достигаете, это еще не значит, что тренер так уж плох. Просто давайте попробуем еще раз".



"Я всегда думаю об альтернативных вариантах. Есть ли кто-нибудь, кто мог бы справиться с этой задачей лучше меня? Если бы я знал такого человека, меня бы здесь уже не было".



"Я понятия не имею, как долго это займет, но вы должны заметить, что мы делаем абсолютно все. Уверен, болельщики по-прежнему думают, что я подходящий человек для этой работы. Мы должны лишь правильно использовать наши возможности", - цитирует Клоппа Sky Sports.