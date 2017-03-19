Клопп: "Только я могу выиграть титул с "Ливерпулем"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что только он способен привести "красных" к долгожданному чемпионству в Премьер-Лиге.

Как известно, последний раз "Ливерпуль" становился лучшей командой Англии еще до образования Премьер-Лиги – в 1990 году. В этом сезоне у "красных" практически не осталось шансов прервать серию – отставание от лидирующего "Челси" составляет 11 очков.

Тем не менее, Клопп уверен, что в скором времени добьется успехов с "Ливерпулем". По словам Юргена, привести "красных" к чемпионскому титулу Премьер-Лигу способен только он.

"Когда ты достигаешь цели, это сущая фантастика. Если же вы ее не достигаете, это еще не значит, что тренер так уж плох. Просто давайте попробуем еще раз".

"Я всегда думаю об альтернативных вариантах. Есть ли кто-нибудь, кто мог бы справиться с этой задачей лучше меня? Если бы я знал такого человека, меня бы здесь уже не было".

"Я понятия не имею, как долго это займет, но вы должны заметить, что мы делаем абсолютно все. Уверен, болельщики по-прежнему думают, что я подходящий человек для этой работы. Мы должны лишь правильно использовать наши возможности", - цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 19.03.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1044

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Последние комментарии:




  1. knvlay 19.03.2017 14:47 # knvlay
    Лаоль

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  2. jesus33 19.03.2017 14:46 # jesus33
    Пафоса много, а мозгов как у Конте.

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  3. melwood-lfc 19.03.2017 14:37 # melwood-lfc
    СУКА. ПОЖУЙЛСТА, УБЕРИТЕ ФОКСМС С ПЕРЕВОДА ОН ДОЕБАЛ КОРЯВО ПЕРЕВОДИТЬ

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  4. winnerd 19.03.2017 14:35 # winnerd
    опять высер

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  5. g00ner 19.03.2017 14:26 # g00ner
    Как то мало собрал

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  6. sport2k 19.03.2017 14:22 # sport2k
    Лфк привести к чемпионству может только...отсутствие каких-либо других команд в АПЛ

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  7. seed 19.03.2017 14:18 # seed
    Что за день самопочитания? Что Гвардиола, что Клопп... не хватает только чтобы ещё Моур лишний раз напомнил какой он особенный

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  8. danik9 19.03.2017 14:18 # danik9
    Какой ужасный перевод, смотрел его интервью на английском, Клопп лишь сказал, что отлично подходит Ливерпулю, но ни слова про титул, лишь то, что будем сражаться. Как потом вообще доверять новостям из фапла...

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  9. cold-siemens 19.03.2017 14:12 # cold-siemens
    сегодня день чсв физурков что-ли?

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  10. manchester-money 19.03.2017 14:05 # manchester-money
    вообще-то 14 очков

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  11. nikas 19.03.2017 14:02 # nikas
    Банан съел?

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  12. fc-zenit 19.03.2017 14:01 # fc-zenit
    ну удачи. На следующий сезон. А челсей в это время ЛЧ выиграет.

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