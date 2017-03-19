Гвардиола назвал себя "исключительным" тренером

Пеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что даже неудачное выступление "горожан" в остатке сезона не затронет его репутацию исключительного тренера.

Переезд в Премьер-Лигу для тренеров экстра-класса сопряжен с поиском нового прозвища. Жозе Моуриньо в свое время назвал себя "Особенным" и "Счастливым", а Юрген Клопп – просто "Нормальным".

Спустя несколько месяцев работы в "Сити" Гвардиола определился с тем, как нужно называть его. По словам Пепа, вся его карьера свидетельствует о том, что он – исключительный специалист.

"Иногда исключительные тренеры не выигрывают трофеи. Это обыденная ситуация, которая встречается по всему миру. Моя карьера – единственное исключение. Мне очень жаль, но так оно и есть".

"Конечно, мы хотим выигрывать титулы, ведь все хотят побеждать. Мы будем бороться за них и играть ради этого. Чтобы мы взяли трофей, мы должны прибавлять и совершенствоваться. Уверен, в следующем сезоне мы снова попытаемся выиграть титул".

"Я буду учиться и советовать людям из моего окружения, как сделать команду еще лучше. После вылета из Лиги Чемпионов мы должны сосредоточиться на борьбе за место в четверке и выходе в финал Кубка Англии. Вот и все", - цитирует испанца The Telegraph.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 19.03.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. qess 19.03.2017 14:43 # qess
    мешковатый физрук для мешковатого клуба

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  2. jesus33 19.03.2017 14:39 # jesus33
    Столько ЛЧ уже выиграл в свои то годы.
    Всякие физруки вроде Конте даже в финал ни разу не выходили.

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  3. gio 19.03.2017 13:39 # gio
    блеа- такого физрука еще поискать, лига езе нехило ему по яйцам даст

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  4. golokante 19.03.2017 13:13 # golokante
    Не говорил он о себе такого, хренотень пишете всякую.

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  5. staryi-eblan 19.03.2017 13:04 # staryi-eblan
    с Баварией провалился в Лч

    но не ноет как Моуринье и по "личкам" делает его

    уже Пеп > Моура

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