Вертонген считает Кейна лучшим игроком Премьер-Лиги

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что в лице нападающего Харри Кейна его команда будет лишена "лучшего игрока Премьер-Лиги".

Напомним, в матче Кубка Англии против "Миллуолла" в прошлый уикенд Кейн повредил свою правую лодыжку и теперь даже по самым оптимистичным прогнозам пропустит не менее четырех недель.



Этот прогноз оставляет шансы Харри вернуться к полуфиналу Кубка Англии против "Челси" на "Уэмбли" в следующем месяца, а также к дерби Северного Лондона против "Арсенала" восемь дней спустя. По словам Вертонгена, важность такого игрока, как Кейн, для "шпор" невозможно переоценить.



"Конечно, это удар по нам. На мой взгляд, Харри является лучшим игроком в Премьер-Лиге. Это потеря для нас, но у нас много вариантов игры — мы убедились в этом против "Миллуолла", а также в прежде в октябре, когда он отсутствовал", — цитирует Вертонгена Sky Sports.