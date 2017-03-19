Вертонген считает Кейна лучшим игроком Премьер-Лиги

Харри Кейн Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что в лице нападающего Харри Кейна его команда будет лишена "лучшего игрока Премьер-Лиги".

Напомним, в матче Кубка Англии против "Миллуолла" в прошлый уикенд Кейн повредил свою правую лодыжку и теперь даже по самым оптимистичным прогнозам пропустит не менее четырех недель.

Этот прогноз оставляет шансы Харри вернуться к полуфиналу Кубка Англии против "Челси" на "Уэмбли" в следующем месяца, а также к дерби Северного Лондона против "Арсенала" восемь дней спустя. По словам Вертонгена, важность такого игрока, как Кейн, для "шпор" невозможно переоценить.

"Конечно, это удар по нам. На мой взгляд, Харри является лучшим игроком в Премьер-Лиге. Это потеря для нас, но у нас много вариантов игры — мы убедились в этом против "Миллуолла", а также в прежде в октябре, когда он отсутствовал", — цитирует Вертонгена Sky Sports.


Метки Вертонген, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 341

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shakur 19.03.2017 12:28 # shakur
    наверно он имел ввиду, что Кейн мог бы стать лучшим игроком АПЛ, если бы все остальные были травмированы. Миша снова не правильно перевел

    (ответить)

  2. melwood-lfc 19.03.2017 12:24 # melwood-lfc
    этот то? игрочелла уровня бербыкина? действительно)0

    (ответить)

  3. mr-terry 19.03.2017 12:04 # mr-terry
    Лукаку Лукаку Лукаку

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: