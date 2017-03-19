Ширер: "Игроки "Арсенала" не хотят видеть Венгера своим тренером"

Бывший нападающий сборной Англии и чемпион Премьер-Лиги в составе "Блэкберна" Алан Ширер считает, что игроки "Арсенала" потеряли веру в своего тренера Арсена Венгера.

Накануне "канониры" проиграли в гостях у "Вест Бромвича" со счетом 3:1, потерпев свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги, чего прежде с ними никогда не случалось за все 20 лет работы Венгера в клубе.



В этом поражении Ширер видит важный знак и считает, что Венгер потерял контроль над раздевалкой — игроки уже не верят в методы Арсена и не хотят за него сражаться.



"Насчет будущего Венгера много говорят. Его игроки говорят немного, но сегодня в матче игроки сказали свое слово. Судя по этой игре и по другим последним играм, они не хотят, чтобы он был их тренером".



"Арсен Венгер надеялся на своих игроков сегодня и ждал от них реакции. Но они были недостаточно страстными, недостаточно сражались, недостаточно старались. За исключением Алексиса Санчеса, каждый выглядел неважно".



"Вест Бромвич" возил "Арсенал" по всему полю. Они были гораздо лучше на каждой позиции и заслуживают большой похвалы за такую игру", — сообщил Ширер в эфире Match of the Day.