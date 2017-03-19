Ширер: "Игроки "Арсенала" не хотят видеть Венгера своим тренером"

Арсенал Бывший нападающий сборной Англии и чемпион Премьер-Лиги в составе "Блэкберна" Алан Ширер считает, что игроки "Арсенала" потеряли веру в своего тренера Арсена Венгера.

Накануне "канониры" проиграли в гостях у "Вест Бромвича" со счетом 3:1, потерпев свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги, чего прежде с ними никогда не случалось за все 20 лет работы Венгера в клубе.

В этом поражении Ширер видит важный знак и считает, что Венгер потерял контроль над раздевалкой — игроки уже не верят в методы Арсена и не хотят за него сражаться.

"Насчет будущего Венгера много говорят. Его игроки говорят немного, но сегодня в матче игроки сказали свое слово. Судя по этой игре и по другим последним играм, они не хотят, чтобы он был их тренером".

"Арсен Венгер надеялся на своих игроков сегодня и ждал от них реакции. Но они были недостаточно страстными, недостаточно сражались, недостаточно старались. За исключением Алексиса Санчеса, каждый выглядел неважно".

"Вест Бромвич" возил "Арсенал" по всему полю. Они были гораздо лучше на каждой позиции и заслуживают большой похвалы за такую игру", — сообщил Ширер в эфире Match of the Day.


Метки Арсенал, Венгер, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. arsenal-fc-fan 19.03.2017 12:46 # arsenal-fc-fan
    на этой новости игроки Арсенала ставят "лайк"

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  2. seed 19.03.2017 11:48 # seed
    Чё там они потеряли то? Они там все кроме Санчеса примерно одинаковые куски дерьма. Придёт топ тренер - он их всех первым делом продаст к чертям. Веру они потеряли. Сегодня потерял веру - завтра работу.

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  3. nikas 19.03.2017 11:27 # nikas
    У анальных бомбит. Может бананчик...?

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  4. bedtime 19.03.2017 11:05 # bedtime
    Да давно пора ему надо было уйти, досиделся до того, что игроки его как обосцыша из Челси сливают.

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