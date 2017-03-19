Гвардиола: "Я не обещал "Сити" трофеев — лишь упорно работать"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он не является гарантией трофеев и успеха того же уровня, которого он добивался в своих предыдущих клубах "Барселоне" и "Баварии".
На текущей неделе "горожане" покинули Лигу Чемпионов, и это означает, что Кубок Англии остается последней реальной надеждой для Гвардиолы завершить свой дебютный сезон на "Этихад" с трофеем.
Однако испанский тренер настаивает, что он изначально не обещал никаких трофеев "Сити". Гвардиола лишь обещал упорно трудиться.
"Такого никогда не было, чтобы я пришел и сказал, что мы выиграем титул. Я никогда не говорил, что мы выиграем требл, я никогда не говорил, что мы выиграем дубль. Я никогда не говорил подобного, заступая на работу в "Барселоне".
"Я обещал много работать. Немногие способны обойти меня в этом, я много тружусь, и я горжусь этим. В своей жизни я никогда не обещал трофеев, даже когда приходил в "Баварию" после требла Юппа Хайнкес. Никогда. Только упорно трудиться".
"Не все футбольные тренеры в мире выигрывают трофеи каждый сезон. Это нормальная ситуация, и моя карьера в этом отношении является исключением. Конечно, мы хотим выигрывать трофеи, каждый хочет трофеи. Мы играем ради этого и сражаемся за это".
"Когда я пришел сюда, то говорил, что хочу играть хорошо, выигрывать матчи и выигрывать трофеи. Конечно, хочу выигрывать их как можно больше, но, думаю, все мои коллеги в Премьер-Лиге и в мире из больших клубов мыслят так же".
"Здесь со мной связаны большие ожидания, потому что я многое выиграл в "Барселоне" и "Баварии", но иногда ты не побеждаешь. Я стараюсь учиться на этом и говорить с близкими мне людьми о том, как мы можем прибавить и стать лучше как команда в следующем сезоне".
"Это работа, у которой нет конца. Всегда можно стать еще лучше. Именно поэтому я уверен, что в следующем сезоне мы станем лучше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
19.03.2017 10:00
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Это Англия. За это мы ее и любим.
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нормас свинка пепа самоокропился.
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заебал ныть и оправдываться
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Цитирует Клоппа Фапл.ру.
Лысый физручелло, да все уже поняли, что ты за овощь. Раньше все хотели чтобы ты взялся за условный Сандерленд или Бернли и показал с ними результат. Но думаю теперь в этом нет необходимости.
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