Гиггз считает, что Премьер-Лиге не хватает звезд мировой величины
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что сейчас в Премьер-Лиге не осталось игроков мирового уровня, за исключением Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и Алексиса Санчеса из "Арсенала".
Свои выводы бывший ассистент Дэвида Мойеса и Луи Ван Галя строит на результатах английских клубов в Лиге Чемпионов в этом сезоне, сравнивая их с успехами "Ливерпуля", "Юнайтед" и "Челси" в прошлые годы. Райан убежден, что сейчас в Премьер-Лиге образовался дефицит звезд первой величины.
"На выступлении английских команд в Лиге Чемпионов сказывается их недостаточное мастерство. Оно уже не то, каким было в хороший для английских клубов период с 2005 по 2012 год в этом соревновании".
"Такое впечатление, что самые лучшие игроки сосредоточены где-либо еще, а в командах Премьер-Лиги есть лишь небольшая горстка ведущих игроков. За исключением Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса, сложно назвать игроков мирового уровня в английских командах, что в этом сезоне выступают в Лиге Чемпионов".
"И хотя "Лестер" прошел дальше, не обладая игроками мирового уровня, это лишь дополнительно поражает, когда смотришь на обилие звезд в "Барселоне", "Реале" и "Баварии".
"Чтобы выиграть Лигу Чемпионов в последние годы, тебе требуются три или более первоклассных игроков, и тот факт, что в наших командах их так мало, кое о чем говорит. Это не так, что у клубов нет денег на покупку лучших игроков — просто кажется, что у них не все в порядке с работой по комплектации состава", — пишет Гиггз в своей колонке в The Telegraph.
19.03.2017 09:00
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