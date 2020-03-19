Гиггз считает, что Премьер-Лиге не хватает звезд мировой величины

Серхио Агуэро и Алексис Санчес Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что сейчас в Премьер-Лиге не осталось игроков мирового уровня, за исключением Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и Алексиса Санчеса из "Арсенала".

Свои выводы бывший ассистент Дэвида Мойеса и Луи Ван Галя строит на результатах английских клубов в Лиге Чемпионов в этом сезоне, сравнивая их с успехами "Ливерпуля", "Юнайтед" и "Челси" в прошлые годы. Райан убежден, что сейчас в Премьер-Лиге образовался дефицит звезд первой величины.

"На выступлении английских команд в Лиге Чемпионов сказывается их недостаточное мастерство. Оно уже не то, каким было в хороший для английских клубов период с 2005 по 2012 год в этом соревновании".

"Такое впечатление, что самые лучшие игроки сосредоточены где-либо еще, а в командах Премьер-Лиги есть лишь небольшая горстка ведущих игроков. За исключением Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса, сложно назвать игроков мирового уровня в английских командах, что в этом сезоне выступают в Лиге Чемпионов".

"И хотя "Лестер" прошел дальше, не обладая игроками мирового уровня, это лишь дополнительно поражает, когда смотришь на обилие звезд в "Барселоне", "Реале" и "Баварии".

"Чтобы выиграть Лигу Чемпионов в последние годы, тебе требуются три или более первоклассных игроков, и тот факт, что в наших командах их так мало, кое о чем говорит. Это не так, что у клубов нет денег на покупку лучших игроков — просто кажется, что у них не все в порядке с работой по комплектации состава", — пишет Гиггз в своей колонке в The Telegraph.


Метки Гиггз, Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1483

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Последние комментарии:




  1. mkcfc 19.03.2017 10:46 # mkcfc
    Агуэро, Силва, сане, де бруйн, яя туре, Педро, фабр, азар, коста,куртуа, чех, озил, санчес, ибра, погба, руни, де хеа и т.д. и т.п.

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  2. mkcfc 19.03.2017 10:41 # mkcfc
    Звёзд всего 2-3 месси и роналду если так считать ну и гризманн с наияжкой

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  3. mkcfc 19.03.2017 10:39 # mkcfc
    Долбоеб ебавший жену своего брата какими категориями мыслит?

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  4. akado 19.03.2017 10:24 # akado
    Сча бы быть тупым и не читать то, что он говорит про команды, выступавшие в Лч В ЭТОМ СЕЗОНЕ, поэтому про Азара речи нет...

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  5. carrick-16 19.03.2017 10:21 # carrick-16
    Скоро Грисман подьедет

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  6. multazar 19.03.2017 09:46 # multazar
    тупой полунигер.

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  7. daikirai 19.03.2017 09:46 # daikirai
    Норм писянул в рот хазарду. Хотя его топом ток пенсы и считают

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  8. chelsea-69 19.03.2017 09:43 # chelsea-69
    Д. Сильва что плохого ему сделал?

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  9. asnural 19.03.2017 09:11 # asnural
    Сракио Ахуеро и Калексис Санчес звезды? Покажи мне находятся из команды

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  10. beatboy 19.03.2017 09:05 # beatboy
    Ибрагимович? Азар?

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  11. fc-zenit 19.03.2017 09:01 # fc-zenit
    "Свои выводы бывший ассистент Дэвида Мойеса и Луи Ван Галя..."
    всю жизнь в помойке провёл, а запомнился только тем что был принеси-подай у физруков.

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